Jorge Costa: “Estivemos sempre no jogo até ao último segundo”

O que falhou?

“O que falha é o adversário que temos contra. Já tinha dito na final four que devemos usufruir destes momentos mas aí faltou-nos ambição, acho que respeitámos em demasia o FC Porto. Hoje fomos mais atrevidos, depois da experiência de Leiria aprendemos com alguns erros. Fizemos um jogo fantástico, não em termos de jogo bonito mas de uma equipa sólida, que sabe o que quer. A sensação que tenho é que até ao último segundo estivemos sempre no jogo”

Projeto

“O nosso projeto passa por isto, não passaria por uns quartos de final da Taça e uma final four, isso é mais do que estaríamos à espera, mas passa por isto, colocar o nome de Viseu no mapa. Os jogadores são falados, são valorizados pelo que estamos a fazer e pela forma como estamos a fazer. Jogamos olhos nos olhos contra qualquer equipa”