FC Porto com onze remodelado para a Taça e Bernardo Folha continua a ser aposta

Marcou frente ao mesmo adversário há duas semanas para a Taça da Liga, foi entretanto expulso no campeonato, mas está de volta ao onze para a Taça de Portugal: Bernardo Folha assume mais uma vez a titularidade no FC Porto, num onze com algumas caras novas, como Zaidu ou André Franco, e uma frente de ataque com Namaso e Toni Martinez.

O onze do Ac. Viseu: Domen Gril, Tiago Mesquita, Arthur Chaves, André Almeida, Igor Milioransa, Soufiane Messeguem, Tomás Silva, Famana Quizera, Jonathan Toro, Gauthier Ott, André Clóvis

O onze do FC Porto: Cláudio Ramos, João Mário, Iván Marcano, Pepe, Zaidu Sanusi, Matheus Uribe, Pepê, André Franco, Bernardo Folha, Danny Namaso, Toni Martínez

Acompanhe o jogo a partir das 20h45, aqui na Tribuna.