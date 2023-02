Schmidt repete a fórmula e Filipe Martins aposta em Baró (os onzes de Benfica e Casa Pia)

Benfica

Odysseas Vlachodimos, Alexander Bah, António Silva, Nicolás Otamendi, Alejandro Grimaldo, Florentino, Chiquinho, David Neres, João Mário, Fredrik Aursnes, Gonçalo Guedes

Casa Pia

Ricardo Batista, João Nunes, Fernando Varela, Nermim Zolotic, Lucas Soares, Afonso Taira, Romário Baró, Cuca, Derick Poloni, Takahiro Kunimoto, Rafael Martins

A reedição do clássico lisboeta, que só havia sido visto no Campeonato de Lisboa, em 1939, tem o pontapé de saída às 18 horas (BTV), no Estádio da Luz.

Os casapianos estão na quinta posição da Liga, com 30 pontos, enquanto o Benfica, com 50, procura manter a distância para os perseguidores. Acompanhe o jogo, ao minuto, na Tribuna Expresso.