Filipe Martins: “Estaria muito chateado se não tivéssemos demonstrado qualidade e personalidade”

jogo

“Acho que há dois jogos dentro do próprio jogo. Há o jogo até ao golo do Benfica, onde fomos muito rigorosos, saímos com a qualidade que queríamos, mas cada vez que nos estendíamos mais, os jogadores do Benfica com espaço conseguiam desequilibrar. Foi o que aconteceu nos golos. Sempre que estendemos à procura do golo, pagámos muito caro as transições. Um ou dois golos são em transição. As ondas preventivas ficaram um bocadinho longe. Acima de tudo, é um resultado inteiramente justo."

jogo II

“Tentámos ser nos próprios, no entanto pela frente tínhamos equipa com poderio e a partir do momento em que marcaram tivemos de nos expor mais, e como é óbvio as individualidades e o coletivo do Benfica vieram ao de cima.”

jogo III

“Acho que ninguém pode esconder que estamos a fazer uma grande época. Uma equipa que vem da Segunda Liga, em que a base que tem jogado mais vem da segunda liga, com a introdução aos poucos de jogadores com outra experiência e outros com juventude... O nosso caminho está a ser bem feito, não é esta derrota que nos vai abalar minimamente. Estaria muito chateado se não tivéssemos demonstrado qualidade e personalidade em demonstrar o futebol que temos mostrado. Vínhamos à procura de levar pontos.”