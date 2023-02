Artur Jorge: “Houve uma série de coincidências e situações que nos condicionaram. A expulsão é desajustada”

Explicação para resultado

“É difícil encontrar explicação, mas o jogo levou a que isto pudesse acontecer. Tivemos uma primeira parte mais equilibrada, inclusivamente com a primeira oportunidade a ser do Banza, dentro da área. Mas sofremos de bola parada. Assumindo a responsabilidade pelo que possa ter acontecido e pela forma como tentámos, de uma forma diferente do que fizemos na Taça da Liga, sermos capazes de vencer, tendo em conta o que foi uma entrada na segunda parte desastrada da nossa parte, com um golo estranho, houve uma série de coincidências e situações que nos condicionaram. A expulsão é desajustada. Mas são factos que não tiram o nosso demérito"

Derrota pode fragilizar Sporting de Braga?

“Não melindra nada. Deixa o resultado em si, perdemos três pontos. Comparativamente com a primeira volta, temos menos um ponto. Tinha dito na antevisão ao jogo que tínhamos de ser melhor do que na primeira volta. Temos de ir buscar estes pontos a outro lado”

O que pode acrescentar Pizzi?

“É muito ingrato, com um resultado desfavorável, entrar. Pizzi e todos os outros, são jogadores com quem contamos”

Até onde pode chegar Sporting de Braga

“Hoje perdemos o jogo, estamos focados no imediato. Temos de voltar atenções para o Famalicão, há pouco espaço de tempo. Temos de tentar ser consistentes”.