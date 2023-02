José Gomes: “Houve coisas de que gostei, mas houve outras de que não gostei e tenho a certeza que isto não vai voltar a acontecer”

Jogo

“O responsável da derrota sou eu, fui eu que elaborei o plano de jogo e escolhi a equipa. Estou um pouco exaltado pelo que os meus jogadores fizeram e pelo comportamento com que entraram na segunda parte. Nada justificava e eu não dei instruções para que isso acontecesse. Faltou termos a mesma intensidade nos movimentos de pressão e conseguir controlar a fase de construção do FC Porto a meio-campo. Contra equipas grandes, com jogadores desta qualidade, com meia oportunidade fazem golo.”

A certeza

“Houve coisas de que gostei, sobretudo na primeira parte, mas houve outras de que não gostei e tenho a certeza de que isto não vai voltar a acontecer.”