Um ano depois, Pizzi está de regresso a Portugal: médio reforça SC Braga até 2024

O internacional português Pizzi é reforço do Sporting de Braga por uma época e meia, até 2024, informou esta segunda-feira o clube minhoto, segundo classificado da I Liga de futebol.

O jogador de 33 anos rescindiu o contrato com o Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, para o qual se transferiu no início da presente temporada.

A época anterior (2021/22) dividiu-a entre o Benfica, ao serviço do qual alinhou durante sete temporadas e meia, e os turcos do Basaksehir, num empréstimo de meia época, e assina agora pelos bracarenses até ao final da época 2023/24.

Trata-se de um regresso do experiente médio ao clube bracarense, depois de, proveniente das camadas jovens do Bragança, aí ter jogado nos juniores, em 2007/08, e no início da época 2011/12 (apenas dois jogos), antes de ser transferido para o Atlético de Madrid, em agosto de 2011.

Entre essas temporadas, o internacional ‘AA’ português por 17 vezes (três golos) jogou no Ribeirão, Sporting da Covilhã e Paços de Ferreira, sempre emprestado pelos arsenalistas.

Já por empréstimo dos colchoneros, Pizzi alinhou no Deportivo da Corunha e Espanyol.