Jorge Costa: “Não viemos jogar para perder por poucos, fomos atrevidos”

Jogo

“Sim, saio muito [orgulhoso] mesmo, por aquilo que fizemos. Sabíamos que o FC Porto ia entrar forte e nos primeiros 15 minutos queríamos atacar para eles não o fazerem, porque nos primeiros 30 minutos costuma resolver os jogos, mas falhámos. Depois tivemos bola, mas faltou um pouco de tranquilidade no último terço. Estamos afastados da final, mas este jogo reforça o que fizemos ao longo da época."

Momento da equipa

"Tinha dito antes do jogo. Independente do resultado, amanhã teríamos de ser mais fortes que hoje. Errámos, tudo bem, tranquilo, sem problemas, temos de aprender com os erros porque a equipa é jovem. Não viemos jogar para perder por poucos, fomos atrevidos. Depois veio a mais valia individual do jogadores do FC Porto