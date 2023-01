Paulo Sérgio: “O que está pela frente vai ser duro, vai ser muito difícil. Espero que venha alguém para nos ajudar”

Jogo

“Muito difícil, muita qualidade do Benfica. Só tenho de elogiar os jogadores pelo empenho e trabalho, mas tivemos muito longe da baliza adversária. Tivemos uma ocasião agora mesmo no final, podíamos até ter conseguido o empate com uma dose de felicidade. Foi um Benfica muito superior, com muito mais bola, com muitas combinações difíceis de parar, é uma equipa difícil de parar. O mérito da minha equipa foi ter trabalhado muito, mas ficou curta no que é ter bola. Na primeira parte falhámos muitos passes, o que nos impediu de fazer algumas saídas que podíamos ter tentado. Corrigimos isso, demos ânimo, fizemos acreditar. É uma vitória incontestável e merecida do Benfica.”

8º lugar dá tranquilidade?

"Tínhamos 15 pontos à 7ª jornada e já dizia o que digo hoje: tranquilo nunca. O que está pela frente vai ser duro, vai ser muito difícil. Espero que durante estas próximas semanas venha alguém para nos ajudar, que estamos carenciados em várias posições. Já falei publicamente, sei que a administração está a trabalhar nesse sentido. Neste momento estamos muito limitados. Estamos com alguns problemas que queremos corrigir rapidamente.”