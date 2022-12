Artur Jorge: “É um jogo, em particular a primeira parte, que em muito nos envergonha”

Derrota por números expressivos

“É um resultado pesado, consequência do que fomos na primeira parte. É um jogo, em particular a primeira parte, que em muito nos envergonha, por aquilo que fizemos, particularmente nos primeiros 20 minutos. Sofremos um resultado pesado, fomos eliminados da Taça da Liga. É um momento triste para nós, um jogo triste para nós, com um resultado marcado pelos primeiros 15 ou 20 minutos”

Explicação para o desacerto

“Vou debatê-la com os meus jogadores. Não fomos iguais a nós próprios, não tivemos a identidade Braga. Iremos debater internamente, porque é nestes momentos que temos de ter a frieza e o equilíbrio de discutir isto internamente. O que fica para fora é o resultado, a exibição e a obrigação de pedir desculpa aos nossos adeptos”

O que pediu ao intervalo?

“Jogar pela honra, pelo respeito que teríamos de ter por nós próprios, mas também pelos nossos adeptos e por aqueles que gostam de nós”

Teme consequências para o futuro próximo deste resultado?

“Não, só lamento termos ficado fora da final four”