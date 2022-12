Sporting - Marítimo vai mesmo realizar-se. Mas sem adeptos nas bancadas

O encontro entre Sporting e Marítimo, a contar para a Taça da Liga, vai mesmo realizar-se. Depois de ao final da manhã a Proteção Civil ter revelado estar “em contacto com as entidades", clubes e a própria liga decidiram que o jogo não será adiado. Mas não terá qualquer adeptos nas bancadas.

“A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD, a Liga Portugal e o CS Marítimo, depois de articulação direta com a Proteção Civil, vêm informar que o jogo desta noite, a contar para a terceira jornada da Taça da Liga, por razões de segurança, será realizado sem adeptos nas bancadas, tendo em consideração as condições meteorológicas na cidade de Lisboa e em linha com as várias recomendações das mais variadas autoridades”, pode ler-se num comunicado lançado pelo Sporting.

O clube de Alvalade sublinha que “em prol da segurança dos espectadores, de assegurar a melhor experiência e condições do espetáculo desportivo e de contribuir para a mais célere normalização da situação, a Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD, a Liga Portugal e o CS Marítimo consideram ser esta a melhor decisão”, prometendo ainda “ressarcir o valor” dos bilhetes aos sócios e adeptos que não poderão, esta terça-feira, deslocar-se ao estádio.

Nas próximas horas “espera-se a manutenção da precipitação forte e persistente”, disse pela manhã desta terça-feira o comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, situação que deverá manter-se “ao longo do dia” e “na madrugada” de quarta-feira, havendo “condições favoráveis para a ocorrência de trovoada e fenómenos extremos de vento”. As autoridades continuam a aconselhar o mínimo de deslocações possíveis.

Os leões recebem a equipa do Funchal a necessitar apenas de um empate para garantir a presença nos quartos de final da Taça da Liga.