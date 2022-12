Sporting - Marítimo desta terça-feira em risco? Proteção civil diz que "está em contacto com as entidades". O que dizem os regulamentos?

O mau tempo que se faz sentir na região de Lisboa poderá colocar em risco o Sporting - Marítimo, marcado para esta terça-feira às 20h45, a contar para a fase de grupos da Taça da Liga.

Em conferência de imprensa, o comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, sublinhou que o organismo está “neste momento em contacto com as entidades”, nomeadamente a Liga Portugal, promotor do encontro.

“Se se validar esta situação, a Liga Portuguesa de Futebol irá tomar as suas medidas preventivas face ao jogo. Se houver alguma situação daremos nota”, sublinhou o responsável.

A Tribuna Expresso tentou contactar o Sporting sobre a possibilidade de um adiamento, mas até agora não obteve resposta.

Nas próximas horas “espera-se a manutenção da precipitação forte e persistente”, disse André Fernandes, situação que deverá manter-se “ao longo do dia” desta terça-feira e “na madrugada” de quarta-feira, havendo “condições favoráveis para a ocorrência de trovoada e fenómenos extremos de vento”. As autoridades continuam a aconselhar o mínimo de deslocações possíveis.

De acordo com os regulamentos das competições da Liga Portugal, quando um encontro sob égide do organismo não se puder realizar por motivos de força maior, como é o caso, este deve ser iniciado ou completado “no mesmo estádio, dentro das 30 horas seguintes".

Mas há exceções. No caso deste Sporting - Marítimo, não havendo compromissos das duas equipas nos próximos dias, um acordo entre os clubes poderia mover o jogo para outra data e, de acordo com a a alínea d) do ponto 1 do artigo 46.º “se estiver em causa a segurança dos agentes desportivos ou espectadores, devidamente comprovada pelo Comandante das Forças de segurança”, o jogo poderá também realizar-se não dentro das 30 horas seguintes regulamentares.

Em último caso, se não houver acordo entre os clubes, cabe à Liga encontrar uma nova data.