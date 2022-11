Morreu Fernando Gomes, o ‘bibota’ de ouro

Em 15 temporadas na I divisão nacional, contou somente três em que não lhe saíram mais de 10 golos do corpo. Tê-lo em campo significava ter a baliza do adversário sempre mais perto. Fernando Gomes, um dos melhores avançados da história do futebol português morreu este sábado, aos 66 anos.

A última das épocas em que distribuiu por redes de baliza foi 1990/91, ao serviço do Sporting, onde preencheu o derradeiro par de temporadas da carreira. Tinha 35 voltas ao sol contadas e energia de sobra para estar em meia centena de partidas, nas quais deixou 29 golos.

Fernando Gomes semeou o que mais alegrias motiva no futebol por todos os lugares onde passou: nascido no Porto e germinado para a bola nos dragões, muitos disparos lhe saíram das botas entre 1974 e 1980, conquistado dois campeonatos nacionais. Os sobrolhos que arregalou por tantos golos marcar fizeram-no mudar-se para Gijón, onde fez duas épocas antes de retornar ao FC Porto para amealhar mais três campeonatos.

O regresso à casa de partida revestiu-se de ainda maior glória: em 1987, era um dos avançados da equipa portista que se agarrou à primeira taça orelhuda da sua história, conquistado a Taça dos Clubes Campeões Europeus. Na época anterior esteve com a seleção no México para o Mundial de 1986, já depois de jogar no Europeu de 1984, em França.