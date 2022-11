Taça de Portugal: FC Porto com adversário da I Liga, Benfica ruma ao norte e dérbi minhoto nos oitavos-de-final

Entre as 16 equipas ainda em prova na caminhada rumo à final do Jamor, lá para maio, restam sete da I Liga, quatro da II Liga, três da Liga 3 e duas do Campeonato de Portugal. Com esta miscelânea realizou-se, esta segunda-feira, o sorteio da Taça de Portugal que ditou os emparelhamentos possíveis para as eliminatórias que aí vêm.

Haverá um dérbi minhoto entre o SC Braga e o Vitória, além de um outro confronto de residentes do principal campeonato, entre o FC Porto e o Arouca, e o Benfica irá visitar um terreno há muito afastado desses palcos, do Varzim. Teremos igualmente um duelo entre ilhas, com o Nacional da Madeira a receber o Rabo de Peixe.

O vencedor do duelo entre rivais do Minho jogará, depois, contra quem sobreviver ao Varzim-Vitória. Quem sair do jogo entre dragões e arouquenses cruzará com o ganhador do Académico de Viseu-Beira-Mar, sendo também certo que as equipas de Sérgio Conceição e Roger Schmidt apenas se poderão enfrentar na final.

Os jogos dos oitavos-de-final da Taça de Portugal:

Académico de Viseu - Beira-Mar

SC Braga - Vitória Sport Clube

Lank Vilaverdense - BSAD

Nacional da Madeira - Rabo de Peixe

Leixões - Famalicão

FC Porto - Arouca

Vitória Futebol Clube - Casa Pia

Varzim - Benfica