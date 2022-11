Petit e as “dores de crescimento” do Boavista: “Temos aqui jogadores que há um ano e meio estavam no CNS”

Falhou a estratégia



“Jogo extremamente difícil, contra um adversário com qualidade. Sabíamos que o FC Porto ia entrar muito forte, que procura o jogo interior mas também a profundidade. Procurámos encurtar ao máximo. O FC Porto teve ali uma ou outra situação, conseguimos controlar, mas o FC Porto foi muito superior. Não conseguimos pôr a nossa estratégia na 1.ª parte, o critério era sair de trás, o FC Porto mete sempre dois pontas a pressionar e nós queríamos o Mangas e o Malheiro mais baixo a receber mais por fora e para depois ligar dentro. Mas não conseguimos. Depois numa bola parada sofremos e nós não conseguimos criar muitas situações de perigo. Na 2.ª parte tentámos entrar de outra maneira, com mais aproximações. Quando mexi no jogo, para dar mais saída e qualidade, o Reggie foi expulso. É uma vitória justa do FC Porto”

Golo sofrido logo após marcar

“É o momento que estamos a atravessar, com o Vizela também marcámos e depois sofremos. É a concentração, os detalhes, trabalhámos durante a semana. Temos aqui muitos jogadores que há um ano e meio estavam no CNS, as dores de crescimento que eles têm nós estamos a corrigir, mas é o momento. Houve ali detalhes que fizeram a diferença”