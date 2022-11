O que se vai jogar daqui até ao final do Mundial? Em Portugal, o futebol não vai parar

Noutros anos, o segundo fim de semana de novembro seria apenas outro fim de semana qualquer no calendário futebolístico.

Mas não em 2022.

Porque, pela primeira vez, o Mundial vai disputar-se não no final da época, no epílogo da primavera, mas sim com as folhas a cair na Europa. Daqui a pouco mais de uma semana, com o inverno a bater à porta nesta parte do mundo e em plena temporada, o Catar - Equador marcará o arranque do Campeonato do Mundo.

Por isso, este fim de semana será o último em boa parte dos campeonatos nacionais antes de uma paragem de mais de um mês para se jogar o Mundial. Portugal não é exceção: no sábado, há dérbi do Porto, com o Boavista - FC Porto. No domingo jogam Benfica e Sporting, com Gil Vicente e Famalicão, respetivamente. No dia seguinte, muitos jogadores terão de se apresentar nas suas seleções. A preparação vai durar uma mísera semana.

Porém, o futebol em Portugal não vai parar. Porque durante o Mundial haverá Taça da Liga, em mais um novo formato, adaptado à exigência da temporada que encafuou um Mundial entre novembro e dezembro, para que os jogadores não sofressem com a canícula das temperaturas do Catar em junho. Durante o próximo mês, o calendário não será assim tão dispar para as equipas portuguesas, nomeadamente Benfica, FC Porto e Sporting, que vão ceder vários jogadores às seleções. Cada um dos grandes terá pelo menos três jogos de Taça da Liga até ao regresso da I Liga, marcado para 28 de dezembro, uma quarta-feira, logo a seguir ao Natal.

Uma Taça da Liga para jogar

Se no Médio Oriente teremos 32 equipas e mais de oito centenas de jogadores a disputar o troféu mais desejado do planeta do futebol, por cá não haverá sopas e descanso ou uma nova pré-época para quem fica - o ritmo competitivo não será, aliás, muito diferente do habitual.

Ao contrário de edições anteriores, a primeira fase da Taça da Liga distribuirá todas as equipas da I e II Ligas (tirando as equipas B de FC Porto e Benfica) em oito grupos de quatro ou cinco equipas. A fase de grupos disputar-se-á, precisamente, durante o Mundial de futebol e os quartos de final (outra novidade da edição deste ano) entre 20 e 23 de dezembro.

O FC Porto está no Grupo A com Chaves, Vizela e Mafra e estreia-se logo dia 25 com este último rival; o Sporting é cabeça de série do Grupo B, com Farense, Marítimo e Rio Ave e faz o primeiro jogo na prova a 30, com os algarvios. Já o Benfica, no Grupo C com Moreirense, Penafiel e Estrela da Amadora, joga logo a 21, com a equipa da cidade vizinha de Lisboa. Os jogos vão suceder-se à cadência de um por semana, mais coisa, menos coisa.

E com isto, o calendário do futebol para o próximo mês ficará assim, com poucas hipóteses de respirar:

FC Porto e Benfica com mais “baixas”

A Taça da Liga sempre foi território de experimentação, com os grandes, já em anos anteriores, a usarem a fase de grupos da prova para darem minutos a jogadores menos utilizados ou lançar jovens. Nesse sentido, e mesmo com tantos jogadores fora no Catar, é possível que os onzes apresentados não difiram tanto assim do que aconteceria numa realidade sem Mundial. A diferença estará mesmo no quão concentrada está esta fase.

Ainda assim, há plantéis que vão sofrer mais do que outros. Mesmo com algumas convocatórias ainda por sair, é certo que o FC Porto ficará sem Diogo Costa na baliza, sem Pepe e sem Otávio, todos convocados por Portugal. Stephan Eustáquio será um dos médios chamados pelo Canadá, Marko Grujic pela Sérvia e Mehdi Taremi estará com o Irão.

O Benfica vai ceder também três jogadores à seleção nacional: António Silva na defesa, João Mário na linha média e Gonçalo Ramos no ataque. Nicolás Otamendi e Enzo Fernández, também titulares absolutos, parecem chamadas certas na Argentina, que apresenta a lista no fim de semana. Alexander Bah ainda é uma possibilidade para a Dinamarca, que não fechou a convocatória.

O Sporting não terá jogadores na seleção nacional pela primeira vez em grandes competições, mas Hidemasa Morita (Japão), Manuel Ugarte e Sebastian Coates (Uruguai) estarão no Mundial. O meio-campo dos leões, com menos soluções no plantel que os principais rivais, poderá sofrer. Rúben Amorim pode ainda perder Issahaku Fatawu, que deverá ser chamado pelo Gana.

O SC Braga terá dois jogadores no Mundial. Ricardo Horta por Portugal, um dos esteios da equipa, e o mais intermitente Uros Racic, médio internacional pela Sérvia. Steven Vitória deverá ser chamado pelo Canadá e vai desfalcar o Chaves.