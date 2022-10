Mário Silva: “A equipa manteve o plano de jogo traçado, mesmo a perder por 1-0”

Sofrer um golo cedo não abalou a equipa

“Sabíamos que seria uma entrada forte do FC Porto. É uma equipa muito competitiva e eu tinha dito que nos tínhamos de superar para competir com o FC Porto. Já o tínhamos feito contra o Sporting, mas sem conseguir pontos. Hoje voltámos a conseguir equilibrar o jogo, mas desta vez tivemos a sorte de conquistar um ponto, que é muito importante para nós na fase em que estamos. Valoriza muito o esforço e sacrifício diário destes jogadores. Foi uma boa prenda para os jogadores face ao esforço que tiveram. A equipa entrou a perder, o que não é fácil, mas nunca se desorganizou. Manteve o plano de jogo traçado, mesmo a perder por 1-0. Conseguimos ferir o FC Porto, tivemos algumas oportunidades. Baixámos mais o bloco do que o normal, mas é normal face às características do adversário. Estamos de parabéns pelo esforço e sacrifício que tivemos”

Foi o jogo mais completo da época

“A equipa está a crescer. Vamos ter altos e baixos. Queremos estar por cima e conseguir sempre boas exibições, mas nem sempre conseguimos. Andámos todos muito tristes, mas nunca perdemos o rumo. Sabemos que rumo temos de traçar e as dificuldades que teremos até ao final do campeonato. Hoje é um teste ao nosso crescimento enquanto equipa. Nunca descurámos o ataque e mostrámos personalidade. Mas é um ponto que vale um ponto, e mais importante que este ponto é pensar já no próximo jogo em Chaves. Isto não chega, temos de ser mais e melhor”