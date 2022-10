O “muro invisível” entre o litoral e o interior do futebol em Portugal, onde o Villa Athletic se quis meter: “A FPF assobia para o lado”

As contas foram feitas pela direção do Futebol Clube Mosteirense várias vezes nos últimos anos. Em 2015/16, 2017/18 e 2018/19, a equipa da freguesia de Mosteiros, concelho de Arronches — vila a tocar a fronteira de Portugal com Espanha —, foi campeã distrital de Portalegre e, como prémio, veio o direito a ascender na pirâmide do futebol e disputar as competições nacionais. Mas as contas que eram feitas tinham, invariavelmente, muitos zeros à direita para um clube que vem de uma freguesia com 366 pessoas (segundos os Censos de 2021) e de um concelho com 2.789 habitantes.

Talvez ninguém tenha feito mais estas contas que não batem certo do que Fernando Martins, presidente do Mosteirense. O dirigente expõe, à Tribuna Expresso, a crua realidade. Na distrital de Portalegre, o clube tem um orçamento de €40.000. Segundo a ginástica de somar e subtrair que Fernando Martins apresenta, para conseguir manter-se “com muita dificuldade” no Campeonato de Portugal, competindo numa série cheia de conjuntos da Grande Lisboa, o presidente diz que seriam precisos, “no mínimo”, uns €250 mil, cerca de seis vezes mais do que o orçamento atual.

O Mosteirense ganhou, por três vezes nos últimos seis anos, o direito de subir aos nacionais. Por três vezes, as frias contas obrigaram o Mosteirense a abdicar da subida na distrital que apenas reúne cinco equipas e terá atraído o fundador do Villa Athletic Club, aparecido em junho, a inscrever a equipa na Associação de Futebol de Portalegre - em teoria e na prática, seria menos argilosa a tarefa de garantir a promoção ao Campeonato de Portugal, a IV divisão e a primeira que percorre todo o país.

“Financeiramente, para uma equipa do interior que não tem apoios, é proibitivo participar no Campeonato de Portugal”, lamenta Fernando Martins, que vai vendo como o seu clube tem de manter como teto máximo a distrital de Portalegre. E garante que, na sua presidência, não será “dado um passo em frente”, porque diz ter “os pés bem assentes na terra” das possibilidades da carteira da entidade que dirige.

A subida das despesas ao saltar do patamar regional para o nacional é feita não só pela necessidade de contar com melhores jogadores para conseguir competir, mas também por outros gastos adicionais. Fernando Martins explica que, entre despesas com GNR, bombeiros e outras, “um jogo em casa no Campeonato de Portugal não se faz por menos de €1.000”, havendo um “retorno quase nulo” desse valor.

A isto é preciso juntar o peso das deslocações. O Sport Arronches e Benfica foi campeão distrital de Portalegre na última época, terminando à frente do Moitense, e está na Série C do Campeonato de Portugal — leva quatro derrotas em quatro jornadas, ainda sem qualquer golo marcado. Ora, o Arronches e Benfica encontra-se integrado na mesma Série de clubes como o Loures, o Sintrense, o 1.º de Dezembro, o Pêro Pinheiro, o Rio Maior SC ou o Marinhense, todos a mais de 200 quilómetros — e muitos euros — de distância.

Por isto, subir implicaria “um grande investimento” para quem está “no fim de Portugal e no início da Europa”, caracteriza Fernando Martins. Pesando tudo na balança, o “Campeonato de Portugal não é atrativo” para o clube que vive paredes-meias com Espanha.

A incontornável demografia

O futebol que é, ao mesmo tempo, produto e espelho de tanta coisa do resto da nossa vida, também reproduz as assimetrias entre litoral e interior de Portugal. Olhar para os mapas com a localização dos clubes que competem na I e II Ligas (as duas únicas profissionais) é esclarecedor: na primeira divisão, o Desportivo de Chaves, do distrito de Vila Real, é o único clube pertencente a um distrito que não é banhado por mar (os outros 17 clubes são todos dos distritos de Lisboa, Porto, Braga, Aveiro, Faro e das Regiões Autónomas da Madeira e Açores); no segundo escalão, o Académico de Viseu e o Tondela, do distrito de Viseu, e o Sporting de Covilhã, de Castelo Branco, são os únicos representantes da interioridade, sendo as outras vagas para os distritos de Lisboa, Faro, Aveiro, Porto, Braga e para a região autónoma da Madeira.

Assim, em 36 vagas para clubes no futebol profissional em Portugal, só quatro são ocupadas por clubes de distritos que não têm mar. Em 18 da principal competição, só um é de um distrito do interior. Mesmo na Liga 3, em 24 equipas, só o Centro Desportivo e Cultural de Montalegre, do distrito de Vila Real, não algum arraial no litoral — nesta competição é de destacar o Fontinhas, da Praia da Vitória, na Terceira.