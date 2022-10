Filipe Martins: “O Sporting é uma equipa que há bem pouco tempo ganhou ao Tottenham, foi mais competente do que nós”

Jogo

"Em relação ao jogo foi o que estávamos à espera com o Sporting a querer dar resposta e nós a ser o mais organizados possível, ter bola e sair apoiados como tínhamos como estratégia, explorando o espaço dado pelo Sporting. Na 1.ª parte, com os movimentos do Morita desmontaram-nos, por isso alterámos para um 5-3-2 para dar mais conforto entre os médios e a linha defensiva. O Sporting tentou novas forma de entrar na nossa linha e os espaços começaram a aparecer. A vitória fica bem ao Sporting."

Adversário

“O Sporting é uma equipa que há bem pouco tempo ganhou ao Tottenham. Por muito que queiram desvalorizar o Sporting, não dá para escamotear isto. Uma ou duas derrotas já é sinal de crise num clube como o Sporting, mas nós não viemos para aqui adormecidos. Tivemos uma equipa que foi mais competente do que nós, mas isso não invalida que não tenhamos sido também nós competentes. Parabéns ao Sporting.”