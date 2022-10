Anadia, Caldas da Rainha e Póvoa de Varzim, os palcos dos grandes na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal

Ficaram conhecidos, nesta tarde de terça-feira, os encontros da terceira eliminatória da Taça de Portugal. O FC Porto, o campeão em título, vai estrear-se no campo do Anadia, enquanto Benfica e Sporting visitam as Caldas da Rainha e a Póvoa de Varzim, respetivamente.

O Sporting de Braga, vencedor do torneio em 2016 e 2021, vai visitar o campo do Felgueiras. Já o Beira Mar e o Oriental, emblemas históricos de outra época, viajam até aos campos do Académico de Viseu e Vianense.

Para além dos jogos dos grandes, os principais candidatos à presença no Jamor, existem alguns encontros que alimentam a magia desta competição. O Tirsense-Leixões transporta-nos para outros tempos, já o Imortal-Farense será importante no Algarve. O Vitória de Setúbal, com a receção ao Paços de Ferreira, volta a ter um cheirinho a jogo entre grandes.

Os jogos serão disputados no fim de semana de 15 e 16 de outubro

Os jogos da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal:



Serpa-Gil Vicente

Fontinhas-Arouca

Mafra-Marítimo

Machico-Boavista

Valadares Gaia-Desp. Chaves

Caldas-Benfica

Felgueiras-Sp. Braga

Canelas-V. Guimarães

Anadia-FC Porto

Oliveira do Hospital-Rio Ave

Trofense-Famalicão

Varzim-Sporting

Amora-Estoril

Tondela-Santa Clara

São Martinho-Casa Pia

Vitória de Setúbal-Paços de Ferreira

Penafiel-Vizela

Lank Vilaverdense-Portimonense

Vianense-Beira Mar

Rabo de Peixe-Sertanense

Imortal-Farense

Ac. Viseu-Oriental

Tirsense-Leixões

Bragança-Pevidém

Montalegre-São João de Ver