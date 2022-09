Pepe, Wendell e Bruno Costa lançados contra o Braga do costume

FC PORTO

Diogo Costa, Rodrigo Conceição, Pepe, David Carmo, Wendell, Uribe, Bruno Costa, Eustáquio, Pepê, Evanilson, Taremi

SP. BRAGA

Matheus, Fabinho, Tormena, Niakaté, Sequeira, Iuri Medeiros, Al Musrati, André Horta, Ricardo Horta, Banza, Vitinha

O jogo grande da jornada arranca às 21h15 (SportTV1), no Estádio do Dragão. As duas equipas estão separadas por três pontos, sendo que os minhotos seguem na segunda posição, a dois pontos do Benfica. Os visitantes terão cerca de 2.000 adeptos nas bancadas.