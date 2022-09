Ivo Vieira: “Arrependo-me profundamente de ter iniciado o jogo com três centrais e dois laterais. Fiquei dececionado comigo mesmo”

Má entrada em jogo

“Na primeira parte não estivemos no jogo, obviamente por responsabilidade minha. Montámos uma estratégia para tentar anular o jogo interior do Sporting e a profundidade que davam com os dois alas, mas não o conseguimos. Mudámos um pouco a nossa matriz de jogo para tentar estancar numa primeira fase e sair em transição para a baliza do Sporting, só que não conseguimos ter bola. Não fomos ofensivos”

Melhorias na segunda parte

“Alterámos e fomos ao encontro do que é a nossa equipa. Corremos mais riscos, mas tentámos discutir a segunda parte. Sofremos um golo, fizemos um no fim. A estratégia, da minha parte, não foi a melhor"

Arrepende-se de ter jogado com linha de cinco atrás?

“A ideia não era jogar com uma linha de cinco definida. O Sporting mete muita gente na linha defensiva do adversário e queríamos estancar um pouco esse ímpeto ofensivo. Arrependo-me profundamente de ter iniciado o jogo com três centrais e dois laterais. Na primeira parte quase não rematámos à baliza. São estratégias que às vezes pensamos que podem surtir efeito. É assumir que errei e tentar repensar o que fizemos de menos bom, que foi muita coisa, por estratégia minha. Eu, por iniciativa, mudei o sistema e não correu bem. Fiquei dececionado comigo mesmo"