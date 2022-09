PSP identifica autores do apedrejamento ao carro da mulher de Sérgio Conceição

A PSP do Porto identificou os presumíveis autores do apedrejamento ao carro onde viajava Liliana Conceição, mulher do treinador, e dois dos filhos do casal, Rodrigo, de 22 anos e jogador dos dragões, e José, de apenas 7 anos, à saída do Estádio do Dragão, depois da derrota da equipa azul e branca por 4-0 frente ao Club Brugge na Liga dos Campeões, na última terça-feira.

Os estilhaços atingiram Liliana Conceição e, pelo menos, um dos filhos. Os ocupantes terão sido ainda insultados.

Em comunicado, o Comando Metropolitano do Porto da Polícia de Segurança Pública explica que “pelas 23h17”, elementos policiais presentes no Estádio do Dragão “foram contactados por uma cidadã a dar conta de que nas imediações do estádio, próximo da Estação de Metro Sul (situada a cerca de 200m do local onde se encontravam os polícias), a sua viatura havia sido apedrejada por desconhecidos”.

A PSP conta ainda que “no local não foi possível intercetar e identificar os autores do apedrejamento, por os mesmos aparentemente terem abandonado o local, numa viatura”, mas entretanto as autoridades conseguiram mesmo identificar os suspeitos. Agora, a PSP vai participar o caso “às entidades judiciárias competentes”.

Após o incidente, o FC Porto disse “repudiar totalmente o ataque ao carro da família do treinador Sérgio Conceição”.