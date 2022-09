Veríssimo: “A 2.ª parte foi diferente, assumimos mais riscos com um bloco mais alto e pressionante”

O jogo

“Jogo com duas partes distintas. Não entrámos bem no jogo, aos 20 e poucos estávamos a sofrer o segundo golo. Não era o que queríamos. Sabíamos que o Sporting poderia ter uma entrada agressiva e tentar fazer o golo cedo, o que conseguiu muito por demérito nosso no posicionamento no canto. Ainda assim, depois de sofrermos os golos, tivemos ocasiões para reduzir. A 2.ª parte foi completamente diferente, assumimos mais riscos com um bloco mais alto e pressionante, com os nossos alas e pontas de lança a tentarem condicionar o Sporting. Criámos algumas situações de perigo. Queria sublinhar isso, a resposta da equipa na 2.ª parte”

O porquê das diferenças entre 1.ª e 2.ª parte

“O posicionamento defensivo que adotamos na 2.ª parte decidimos que seria de mais risco. Julgo que não terá sido pela forma como nós abordamos em termos estratégicos a 1.ª parte. O primeiro golo, sofrido cedo, acaba por condicionar a nossa estratégia. Não estamos satisfeitos com o resultado mas queria dar os parabéns aos nossos jogadores, forma competitivos”

Arthur Gomes

“Passou por esta casa, da mesma forma que o André Franco passou. Estão noutros contextos. Esperamos que em janeiro possa sair outro jogador para um clube dos chamados grandes. São jogadores que marcaram a sua história aqui no clube mas temos de olhar em frente”