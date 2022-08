O Casa Pia, afinal, pode receber os três grandes em estádios diferentes. A razão: as obras em Pina Manique existem devido às regras da Liga

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) esclareceu, esta quinta-feira, que o Casa Pia não terá de jogar com Benfica, FC Porto e Sporting no mesmo estádio, em Leiria, para a I Liga, ao contrário do que alegam os casapianos.

As obras no Estádio Pina Manique e a intervenção no relvado do Estádio Nacional, em Oeiras, forçou o Casa Pia a pedir a mudança do jogo com o Benfica, da 2.ª jornada, para o Estádio Municipal Leiria.

Interpretando uma alínea do Regulamento de Competições (RC) da LPFP, fonte do Casa Pia avançou à agência Lusa que o clube seria forçado a jogar com FC Porto e Sporting em Leiria, na sequência do confronto com o Benfica.

“Somos obrigados a fazer os três jogos [com os ‘grandes’] no mesmo local. Temos de jogar em Leiria, a não ser que haja algum tipo de acordo entre os clubes, o que não é provável. À partida vamos jogar com os três grandes em Leiria”, garantiu a mesma fonte.

A Liga de Clubes esclarece que, “tratando-se de um pedido que tem como fundamento a realização de obras que impossibilitam a utilização do estádio, o seu reflexo regulamentar encontra-se no n.º 7 do artigo 29.º do Regulamento das Competições organizadas pela Liga Portugal (RC)”.

Segundo o texto desse articulado, “é admitida a alteração temporária de estádio no caso de obras exigidas pela Liga Portugal ou outra autoridade nos termos regulamentares e legais, cuja realização impossibilite a utilização desse equipamento desportivo ou de alguma das suas partes integrantes (o relvado, designadamente)”.

A interpretação do departamento jurídico da LPFP difere da do Casa Pia, porque o contexto do jogo dos ‘gansos’ com o Benfica em Leiria “não [se enquadra] nos números 2, 3 e 4 do mesmo artigo, que respeitam à utilização do estádio alternativo, de indicação opcional pelas sociedades desportivas no âmbito do procedimento descrito no anexo IV do RC”.

A Lusa tentou obter uma reação do Casa Pia sobre esta posição da Liga, mas, até ao momento, tal não foi possível.