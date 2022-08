Liga Conferência: Gil Vicente e Vitória já conhecem possíveis adversários para o play-off de acesso à fase de grupos. E não são fáceis

Gil Vicente e o Vitória ficaram esta terça-feira a conhecer os possíveis adversários no play-off de acesso à fase de grupos da Liga Conferência, a terceira competição da pirâmide da UEFA, num sorteio que decorreu na cidade suíça de Nyon.

Os gilistas, que entram em ação apenas na 3.ª pré-eliminatória, frente ao Riga FC da Letónia, na quarta-feira, jogarão com o vencedor do encontro entre Dundee United AZ Alkmaar caso ultrapassem a equipa do campeonato báltico. Chegando ao play-off, a equipa de Ivo Vieira jogará a 18 de agosto fora e a 25 de agosto em Barcelos.

Os escoceses do Dundee estão esta temporada de regresso às competições europeias quase três décadas depois. Já o AZ Alkmaar, dos Países Baixos, caiu nos oitavos de final desta mesma Liga Conferência na última temporada.

Tarefa mais complicada parece ter o Vitória. A equipa de Guimarães terá primeiro de ultrapassar o Hajduk Split, uma das equipas históricas do campeonato croata, numa 3.ª pré-eliminatória cuja 1.ª mão se joga em quinta-feira na cidade costeira da Croácia. A 2.ª mão está agendada para quarta-feira da próxima semana, no Minho.

Se passar os croatas, segue-se um duelo com o Villarreal, semi-finalista da Liga dos Campeões na derradeira temporada e equipa campeã da Liga Europa em 2020/21. Os espanhóis são treinados por Unai Emery, um especialista em taças europeias, e ficaram em 7.º lugar na La Liga de 2021/22.

A 1.ª mão deste possível duelo ibérico está marcada para 18 de agosto, em Espanha, e a 2.ª mão para Guimarães, a 25 do mesmo mês.

As duas equipas portuguesas vão tentar que Portugal tenha pela primeira vez um representante na fase de grupos desta competição: há um ano, Paços de Ferreira e Santa Clara caíram no play-off.