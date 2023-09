Auf wiedersehen, Hansi Flick: Alemanha despediu um selecionador pela primeira vez na sua história

A Federação Alemã de Futebol anunciou este domingo o afastamento de Hansi Flick do cargo de selecionador nacional. Na base desta decisão estará a derrota de ontem em casa diante do Japão por 4-1, e que gerou ondas de choque no futebol germânico.

"A assembleia de acionistas e o conselho fiscal da DFB GmbH and Co. KG decidiram hoje, por sugestão do presidente da DFB, Bernd Neuendorf, dispensar o técnico nacional Hansi Flick e os dois assistentes técnicos Marcus Sorg e Danny Röhl das suas funções com imediato efeito", pode ler-se em nota oficial da DFB, que nunca havia despedido um treinador em toda a sua história.

Também os adjuntos Marcus Sorg e Danny Röhl foram afastados dos respetivos cargos, pelo que deverá ser Rudi Völler a estar sentado no banco de suplentes na partida da próxima terça-feira diante da França.

De recordar que, mesmo após o humilhante desaire diante dos nipónicos, Flick ainda acreditava que era o homem certo para liderar a 'Mannschaft', isto apesar de ter apenas quatro derrotas e um empate nos últimos cinco jogos.

Com 58 anos, Hans-Dieter Flick assumiu os comandos da seleção alemã em 2021, substituindo na altura Joachim Low, de quem foi adjunto. Ao longo dos quase três anos com a equipa germânica, Flick somou 25 jogos, dos quais resultaram doze triunfos.