Antony, acusado de violência por três mulheres, afastado temporariamente dos trabalhos do Manchester United

O regresso do brasileiro Antony aos trabalhados do Manchester United foi adiado para que o futebolista possa responder às acusações de violência doméstica, anunciou o clube inglês este domingo.

“Os jogadores que não participaram em jogos das respetivas seleções voltam aos treinos na segunda-feira. No entanto, foi acordado com Antony que ele adiará o seu regresso, até data a definir, a fim de responder às acusações”.

No comunicado, o clube inglês condena “quaisquer atos de violência e abuso” e o impacto que estes podem ter “na vida das vítimas”.

Na sua conta no Instagram, o jogador brasileiro, que está a ser investigado por violência doméstica sobre a ex-namorada, confirmou o afastamento dos trabalhos do Manchester United.

Na quarta-feira, o clube, no qual alinham os portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot, informou que estava a “levar a sério” as acusações de violência doméstica conta o seu futebolista Antony, mas sem anunciar qualquer castigo ao atleta que acabou desconvocado da seleção do Brasil.

Na segunda-feira, a imprensa brasileira publicou supostas mensagens de Antony para Gabriela Cavallin, a sua antiga namorada, nas quais o atleta fez diversas ameaças, chegando a desejar-lhe a morte.

A antiga namorada acusa Antony de a agredir em várias ocasiões, surgindo em imagens com uma ferida na cabeça e cortes numa mão, material que foi entregue às autoridades e que levou a abertura de um inquérito, no comissariado da mulher.