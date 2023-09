O esperançoso Dinizismo arranca com goleada, Neymar supera recorde de Pelé e Fernando Diniz celebrou: “A vida é mais arte do que ciência”

Quando, em setembro de 2022, entrevistámos Fernando Diniz, a possibilidade de treinar a seleção brasileira estava tão longe quanto a lua. Mas a sua essência, o que o move, era a mesma: “Não teria prazer nenhum em treinar uma equipa simplesmente para vencer, jogando de uma maneira embrutecida”, chegou a dizer.

Provocando-o, imaginando o seu amor ao Brasil de 1982, questionámos se não imaginava na seleção o que magica no seu Fluminense. Driblou como um ponta sábio, foi cordial com Tite. Mas agora é realidade. Diniz, um homem de 49 anos, é até ver o interino da seleção e o responsável por alisar o terreno para o futebol plástico e líquido de Carlo Ancelotti. E parece que corre bem a missão de aproximar o povo à seleção…

Esta madrugada arrancou a qualificação para o Campeonato do Mundo de 2026 e o Brasil passou por cima da Bolívia, com uma goleada por 5-1. Podiam ter sido mais. Mas o que fica, pois as pessoas são exigentes e mais ainda com quem enxerga o futebol como Fernando Diniz enxerga, são alguns sinais no relvado. Houve um futebol mais brasileiro, de toque e movimento. Viu-se Neymar, que bateu um recorde de Pelé, a baixar para perto dos centrais para pegar na ferramenta mais bonita, ficando com o campo todo, o horizonte e o céu escancarados à sua frente. Tabelas e tabelinhas, em homenagem ao futebol que se vai perdendo. O respeito quase atroz do jogador pela posição foi um mero rumor, acabou. A bola define posições, convoca a gente para a volta dela, como uma fogueira.

“O futebol tem esse poder de mudar as vidas das pessoas. Como eu digo, a vida é mais arte do que ciência”, disse o treinador na conferência de imprensa. “Acho que a gente consegue fazer as coisas que aconteçam, como a [seleção] de 1982 fez, que embora não tenha ganhado, cativou corações, e eu fui um deles. A gente queria crescer e ser igual ao Zico, Sócrates, Cerezo e toda a turma. Encantou mesmo sem ganhar, passou por uma injustiça muito grande. As pessoas não podem ser resumidas a uma bola que entra ou não, uma Copa que se ganha ou não. Tivemos um dos maiores génios do futebol, que foi Zico, e uma geração que despertou muito o desejo de virar jogador de futebol e a gostar de futebol. Então, essa seleção cumpriu o seu papel.”

Pedro Vilela

O jogo contra os bolivianos aconteceu em Belém do Pará, no Mangueirão, e foi regado com os golos de Neymar (2), Rodrygo (2) e Raphinha. O guarda-redes da Bolívia, Billy Viscarra, apesar do castigo, evitou uma tragédia maior, fez uma defesa digna de Gordon Banks a cabeceamento de Richarlison e parou até um penálti de Neymar, que alcançou os 79 golos, superando Pelé (77), de acordo com os critérios da FIFA (a CBF conta 95 golos d’O Rei).

O novo (antigo) futebol da seleção brasileira agarrou a bola com os pés – 72% de posse de bola – e cravou os olhos na baliza – 20 finalizações. Os jogadores pareciam comprometidos em jogar uns com os outros, naquele jeito corajoso que qualquer talento futebolista aprecia. “A equipa precisa de estar com esse espírito. Tinha gente que não sabia o que o Neymar vinha aqui fazer, ele veio fazer isso aí: fazer golos, quebrar recordes, mostrar que está super afim de viver isto”, atirou Diniz em direção a Jorge Jesus, que criticou a convocatória do seu jogador.

Neymar, atualmente no Al Hilal da Arábia Saudita, revelou estar muito feliz pela barreira superada. “Sem palavras, jamais imaginei alcançar esse recorde e desde já quero dizer que isso não quer dizer que sou melhor que ele ou qualquer jogador da seleção. Sempre quis escrever o meu nome na história do futebol brasileiro e da seleção brasileira, hoje fiz isso.”

Diniz tirou o chapéu ao craque de 31 anos: “Ele é um ídolo muito gigante. As pessoas têm de reconhecer e aceitar. Ele não faz nada para ter essa adoração do público, é natural pelo talento que ele tem. Pela simpatia e empatia que ele desperta nos torcedores. Foi um começo de um futuro brilhante que ele vai ter aqui na seleção e onde ele estiver”.

Neste arranque de trabalhos rumo ao Mundial, Uruguai de Marcelo Bielsa, Argentina e Colômbia também começaram com uma vitória. Paraguai e Peru empataram na estreia.