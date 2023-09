Os casos de assédio ou violência não param no Manchester United: três mulheres acusam Antony de agressões físicas

A primeira acusação contra Antony, extremo brasileiro do Manchester United, foi feita por Gabriela Cavallin, ex-namorada do jogador, em junho. Cavallin alega que o futebolista a atacou num quarto de hotel de Manchester, em 15 de janeiro. Ao “UOL, a mulher disse que o canhoto lhe deu uma cabeçada, primeiro, e um murro no peito, depois, o qual danificou um implante de silicone que ela tinha, tendo de realizar uma cirurgia de correção. O incidente foi reportado à polícia, tanto em São Paulo como em Manchester.

Logo na altura, Antony, de 23 anos e a começar a sua segunda época em Inglaterra, negou o incidente, alegando que se tratavam de “acusações falsas”. Foi aberta uma investigação.

Nos últimos dias, mais duas mulheres vieram a público acusar o jogador de agressões físicas. O mais antigo dos episódios sucedeu em maio de 2022 e foi relatado por Rayssa de Freitas. Na altura, segundo o depoimento da alegada vítima, Antony foi sair à noite, em São Paulo, com Rayssa de Freitas, Mallu Ohana - que então teria um caso com o futebolista - e com o cabeleireiro do jogador.

De acordo com o depoimento de Rayssa de Freitas, quando os quatro saíram de um bar, ela sentou-se no banco de trás do carro de Antony, que ia a conduzir. A alegada vítima terá começado a discutir com Mallu Ohana, que, segundo Rayssa, a agrediu, tal como Antony. A cena foi vista por um motociclista que seguia atrás do carro e que serviu como testemunha na queixa feita por Rayssa de Freitas, que precisou de assistência médica, numa esquadra de são Paulo.

Um terceiro caso foi contado por Ingrid Lana, em entrevista à “TV Record”. Segundo esta mulher, Antony “empurrou-a contra a parede” da casa do jogador de Manchester, em outubro de 2022.

Depois desta sucessão de casos, a seleção brasileira desconvocou Antony, dizendo que havia “factos que se tornaram públicos” que “precisavam de ser investigados”. O internacional “nega convictamente” ter cometido qualquer um destes crimes.

A posição de um Manchester United debaixo de fogo

O caso de Antony segue-se a uma sucessão de episódios que têm vindo a público relacionados com os red devils. Um ex-treinador do Manchester United feminino foi condenado por pedofilia, mas o clube fê-lo convidado de honra num jogo cheio de crianças.

Mais antigo é o caso de Mason Greenwood, que recebeu ordem de prisão em janeiro de 2022, depois de a sua ex-namorada ter divulgado imagens e áudios que o fizeram ser acusado de tentativa de violação, comportamento controlador e agressão que causou danos corporais reais. Em fevereiro de 2023, todas as acusações contra o jogador foram retiradas depois de uma testemunha chave se ter retirado do caso. No final do mercado de transferências que acaba de fechar, Greenwood foi cedido ao Getafe, onde retomará a carreira.

Pressionado desde junho para se pronunciar face às alegações contra Antony, o clube só o fez nos últimos dias. Os red devils garantem que estão a olhar “seriamente” para este caso, assegurando que tem “consideração” pelo impacto que “estas alegações têm nas pessoas que passaram por abusos”.

Nos últimos dias, surgiram na imprensa inglesa notícias que deram conta que, no caso do alegado ataque de Antony a Gabriela Cavallin, o clube tentara encobrir o sucedido às autoridades, fazendo com que a então namorada do jogador fosse tratada por um médico do United, em vez de dirigir-se a um hospital. Os red devils já se pronunciaram sobre estas notícias, classificando-as como “categoricamente falsas”.