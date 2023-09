Sem botas, nem luvas: malas da seleção espanhola perdem-se e equipa treina na Geórgia com sapatos de corrida

Boa parte da vida de um profissional do futebol pode soar a rotina. Voos, hotéis, treinos, jogos, um constante loop que pode levar ao tédio. Chegar a uma cidade, fazer check-in, ir treinar, esperar pelo apito inicial do dia seguinte.

Para a seleção espanhola, a véspera do duelo contra a Geórgia, em Tiblíssi, tinha todos estes contornos banais. A grande novidade era mesmo a presença de Pedro Rocha, presidente interino da federação devido à suspensão de Luis Rubiales. Mas, minutos antes da última sessão de treino prévia à importante partida de qualificação para o Euro 2024, a rotina alterou-se, dando lugar ao espanto e à surpresa.

Onde estão as malas com as botas? Onde estão as luvas? Alguém, incrédulo, deverá ter sido o primeiro a fazer estas perguntas, que depois se estenderam a toda a comitiva. A realidade era insólita: as bagagens que traziam o material dos jogadores, nomeadamente as chuteiras ou as luvas para os guarda-redes, perderam-se algures na viagem entre Madrid e a capital da Geórgia, sem rasto delas.

Vários jornalistas que seguem a seleção espanhol contam que os futebolistas, inicialmente, achavam que tudo se tratava de uma brincadeira do staff. A equipa técnica liderada por Luis de la Fuente, por sua vez, não escondeu o incómodo.

Do já de si pouco tempo que as equipas nacionais têm para treinar, ao conjunto que em junho venceu a Liga das Nações foi subtraída uma sessão antes do jogo. A esperança, informam meios de comunicação como o “Relevo” ou o “AS”, é que as malas apareçam até à manhã do desafio, agendado para as 17h de sexta-feira (8 de setembro), para que, assim, seja possível realizar ainda um pequeno treino. Caso contrário, à medida que as horas avançarem, a apreensão aumentará.

O treino acabou por ser uma pequena sessão de trabalho físico, sem bola. Durante cerca de 30 minutos, e com sapatos de corrida, os jogadores fizeram alguns exercícios.

É a segunda vez seguida em que, em encontros na Geórgia, Espanha tem este tipo de problemas. Em 2021, o estádio de Tiblissi ficou sem luz durante o treino da la roja. Os jogadores recolheram aos balneários, mas o problema não foi resolvido e acabaram a tomar banho à luz das lanternas dos seus telefones.

Espanha enfrenta uma situação delicada no grupo A. Com uma derrota e uma vitória nos dois jogos que disputou, a equipa é 4.ª, com três pontos, atrás da Noruega (quatro pontos em quatro jogos), Geórgia (quatro pontos em três jogos) e Escócia (12 pontos em quatro jogos).