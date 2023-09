Jordan Henderson, criticado pela comunidade LGBTQ+ que antes apoiou, acha “positivo” alguém com os seus valores jogar na Arábia Saudita

O antigo capitão do Liverpool, Jordan Henderson, falou finalmente sobre a decisão de jogar na Arábia Saudita. O internacional inglês, até aqui um defensor convicto das causas da comunidade LGBTQ+, admitiu que as críticas de grupos ativistas e de direitos humanos e os questionamentos magoaram-no. Afinal, diz ele, não deixou de ser a mesma pessoa.

A entrevista foi dada ao “The Athletic”, que até publicou o texto num inusual formato pergunta-resposta, algo pouco britânico, para que o leitor tenha acesso a todas as palavras do entrevistado e possa tirar as suas conclusões. A entrevista está assinada por David Ornstein e Adam Crafton, este último pertencente à comunidade LGBTQ+, algo abordado pelo futebolista no final da conversa, admitindo que deseja aprender sobre o tema, que não quer fugir e que poderia ter escolhido outro jornalista seu conhecido para estar mais protegido.

A razão da mudança para o Al Ettifaq, treinado por Steven Gerrard e onde jogam Gini Wijnaldum, Moussa Dembélé e Vitinho, nunca teve a ver com dinheiro, garantiu o novo número 10 da equipa, depois de 12 anos em Anfield, de onde só saiu porque não se sentiu demasiado querido por Jurgen Klopp e pelo clube, ainda que sublinhe que não foi empurrado para fora do barco.

O centrocampista poderia ter escolhido jogar em muitos outros campeonatos, mas preferiu a Arábia Saudita, um regime que está na lista negra das Nações Unidas por casos como o do assassinato de um jornalista numa embaixada na Turquia, por alegadamente ter assassinado migrantes africanos na fronteira, de acordo com uma denúncia da Human Rights Watch, e por atentar diariamente contra as minorias e os direitos das mulheres, levando adiante inúmeras penas de morte, tudo temas que podem beliscar a decisão de Jordan Henderson, um futebolista que em tempos usou laços e braçadeiras pintados com as cores do arco-íris. É por essa razão, por se instalar num regime opressor, que tem sido visado.

“Houve muitas críticas, muita negatividade à minha volta como pessoa, e isso foi difícil de acatar”, explicou, sobre o vento da insatisfação popular após a sua opção. “Eu tive de tomar uma decisão que fosse a melhor para mim e para a minha família. Então, vou para um lugar tentar algo novo, ajudar a crescer o jogo que eu amo noutro país e ajudar a liga a tornar-se numa das melhores do mundo? Eu quero fazer crescer a modalidade em todo o mundo.”

A questão da comunidade LGBTQ+ voltaria sempre para cima da mesa. E o jogador, uma e outra vez, lamentou a frustração que provocou na comunidade. “Eu consigo entender a raiva. A única coisa que posso dizer é que lamento que se sintam assim. A minha intenção nunca foi magoar ninguém”, pelo contrário, garantiu ao “The Athletic”. “Eu penso que as pessoas conhecem quais eram as minhas opiniões e os meus valores antes de sair [de Inglaterra] e que ainda são agora. E penso que ter alguém com essas opiniões e valores na Arábia Saudita só pode ser uma coisa positiva”, vincou.

Sobre se vai ser esse mesmo ator vocal e usar braçadeiras arco-íris, Henderson escondeu-se atrás do respeito “pela cultura e pela religião” do país que o acolheu agora. Ou seja, se for um desrespeito, não fará nada. Adam Crafton mostrou-lhe que cultura é arte, desporto, comida e música, e que a homossexualidade não está inserida nessa lógica, pois não se escolhe ou constrói. A pergunta-reflexão originou um longo silêncio em Henderson e uma resposta humilde, admitindo que não consegue imaginar o que é ser homossexual e sentir-se para lá da legalidade. “A última coisa que quero é aborrecer-te ou aborrecer quem faz parte da comunidade LGBTQ+.”

Mais tarde, diria que não é um político, que não tenta mudar as leis dos países, seja em Inglaterra ou noutro qualquer. “Os meus valores não mudam porque eu vou para um país diferente onde as leis podem ser diferentes”, reforçou. “Eles conheciam as minhas crenças antes de me contratarem. Isso é uma coisa positiva. Eles sabem das causas e das campanhas que fiz no passado.”

No fundo, comparando com as supostas alterações que o futebol promoveu no Catar (uma realidade que o chocou imenso antes do Mundial) e com o facto de meninas e mulheres já jogarem futebol, Henderson disse que há espaço para a esperança de que algo mude lentamente. “Não posso prometer nada, mas o que posso dizer é que tenho os meus valores e as minhas crenças. E eu acredito firmemente que jogar na Arábia Saudita é uma coisa positiva.”

O debate sobre esta temática foi muito mais extenso. O internacional inglês, que lamentou não ter tido uma chance para dizer adeus adequadamente aos adeptos do Liverpool, negou ainda que esteve a receber mais de 800 mil euros por semana no novo clube e que não assinou nenhum acordo para promover o país nas redes sociais.