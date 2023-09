“Coloco o meu lugar à disposição”: para “proteger e libertar” os jogadores do Botafogo, Bruno Lage surpreende o Brasil após derrota

O Botafogo, líder do Brasileirão, acabara de perder no duelo carioca contra o Flamengo. A arte de Bruno Henrique ditara o 2-1 para a equipa de Sampaoli e, na conferência de imprensa que se seguiu ao jogo, apenas uma pergunta foi feita a Bruno Lage. O técnico do Botafogo tomou a palavra durante largos minutos e, no final do monólogo que antecedeu a sua saída da sala, largou a bomba que surpreendeu o país pentacampeão do mundo.

“Acho que há uma pressão muito grande sobre os meus jogadores, isso eu não admito. Só há uma forma de os proteger e libertá-los desta pressão: por isso é que estou aqui perante vós, não falei com ninguém, pensei muito e, neste momento, coloco o meu lugar à disposição do diretor, à disposição do presidente". Foi assim que o ex-Benfica ou Wolverhampton abriu a porta à saída do Rio de Janeiro.

O campeão nacional em 2018/19 chegou ao Brasil em julho. Depois da saída de Luís Castro para a Arábia Saudita, Lage assumiu um conjunto que, depois de muitos anos longe do topo — passagem pela Série B incluída —, liderava o Brasileirão com algum conforto.

Quando se deu a mudança técnica, o Botafogo tinha mais 12 pontos de vantagem para o segundo, o Flamengo, na jornada 15. Após sete rondas com Lage no banco, a equipa somou três vitórias, três empates e uma derrota, justamente a frente ao Flamengo. Segue no topo da tabela, 11 pontos à frente do Palmeiras de Abel Ferreira (que tem menos uma jornada realizada) e 12 acima do Flamengo. Acabou de ser eliminado dos quartos-de-final da Taça Sul-Americana, frente ao Defensa y Justicia.

No entanto, a liderança não parece dar conforto ao “fogão”, que vem de duas derrotas seguidas. E daí a declaração de Lage.

Bruno Lage tem contrato com o Botafogo até dezembro, mas mostrou-se disponível a abdicar de “muito dinheiro de ordenados” ou de “prémios praticamente garantidos”, como “ir à Libertadores”. “Não tenho nenhum problema de abdicar disso, porque não sou guloso pelo dinheiro”, garantiu o português de 47 anos.

"É isso que tenho para vos dizer. O meu lugar está à disposição de quem manda, sem nada para dizer”, e assim, após responder somente a uma questão, acabou a conferência de imprensa.

O anúncio de Lage caiu que nem uma bomba no apaixonado universo do futebol brasileiro. Como o técnico fez questão de sublinhar, a decisão não foi partilhada com ninguém antes de entrar naquela sala, pelo que dirigentes e jogadores ficaram a conhece-la ao mesmo tempo que os restantes.

No entanto, segundo o “Globo Esporte”, Bruno Lage vai continuar, pelo menos para já, no comando do Botafogo. O treinador reuniu-se com os responsáveis do clube, com o dono, John Textor, a participar por chamada telefónica na conversa. Após cerca de 20 minutos, decidiu-se que não haveria mudança técnica.

Na montanha-russa de emoções do futebol brasileiro, o Botafogo é líder confortável mas, subitamente, parece em crise, com dúvidas. Crónica de uma morte anunciada ou episódio dramático antes da glória? O tempo o dirá.