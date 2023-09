E às primeiras horas da manhã do último dia de mercado, Matheus Nunes é confirmado no Manchester City

“O Matheus Nunes, por exemplo, diria que é um dos melhores jogadores do Mundo neste momento”. Estas palavras são de Pep Guardiola, ditas em fevereiro de 2022, apesar de, nesse dia, o Manchester City ter arrasado o Sporting por 5-0 em jogo da Liga dos Campeões. Começava então aí uma longa corte do espanhol ao internacional português, que será finalmente jogador de Guardiola.

O Manchester City confirmou esta sexta-feira, último dia do mercado, a chegada de Matheus Nunes ao plantel. O médio chegou à Premier League há um ano, contratado pelo Wolverhampton ao Sporting, e apesar de uma época pouco constante nos Wolves, o interesse de Guardiola não esmoreceu.

Matheus assinou por cinco anos e é a quarta contratação do City para a nova temporada, depois de Mateo Kovacic, Josko Gvardiol e de Jeremy Doku. Sem dar pormenores sobre o negócio, a transferência terá rondado os 60 milhões de euros.

“Muito feliz por chegar ao Manchester City, o campeão da Europa e um clube que admiro há muito tempo”, sublinhou o jogador aos meios do clube que também é campeão inglês, falando também da “oportunidade de trabalhar com Pep Guardiola, um dos melhores treinadores de sempre”, como algo que não podia recusar.

“Aprendi muito durante a minha época no Wolves e estou muito entusiasmado por continuar a melhorar na Premier League, um campeonato que tira o melhor de mim”, referiu ainda o jogador de 25 anos, que se torna assim num dos grandes protagonistas do último dia do mercado de verão 2023/24.