Haaland tem o seu próprio triplete: voltou a ser considerado o melhor jogador em Inglaterra

O internacional norueguês Erling Haaland, do Manchester City, venceu o prémio de melhor jogador do ano da Liga inglesa da Associação de Futebolistas Profissionais (PFA) desse país, anunciou na terça-feira o organismo.

Na primeira época ao serviço dos ‘citizens’, o avançado, de 23 anos, sagrou-se o melhor marcador da Premier League, com 36 golos em 35 partidas, contribuindo para a conquista do tricampeonato por parte da formação de Manchester, que ainda venceu a Taça de Inglaterra e a Liga dos Campeões.

O registo goleador em 2022/23 fez Haaland emergir como melhor marcador numa só época na Premier League, desde a criação da prova em 1992, superando os registos de Andy Cole e Alan Shearer, que tinham assinado 34 tentos por Newcastle e Blackburn Rovers, respetivamente, em 1993/94 e 1994/95.

Na corrida ao prémio de melhor jogador, o avançado nórdico bateu a concorrência dos companheiros de equipa Kevin de Bruyne e John Stones, além de Martin Odegaard, Bukayo Saka, ambos do Arsenal, e Harry Kane, ex-avançado do Tottenham, entretanto transferido para o Bayern Munique.

Por seu lado, o internacional inglês Bukayo Saka foi agraciado com o prémio de melhor jogador jovem do ano, à frente de Haaland, Gabriel Martinelli (Arsenal), Jacob Ramsey (Aston Villa), Moises Caicedo (ex-Brighton e agora no Chelsea) e Evan Ferguson (Brighton).

Os prémios da PFA incluíram, entre outros, também o ‘onze’ ideal da Premier League, do qual faz parte o internacional português Rúben Dias, do Manchester City.

A equipa do ano inclui também o guarda-redes Aaron Ramsdale (Arsenal), os defesas William Saliba (Arsenal), John Stones (Manchester City) e Kieran Trippier (Newcastle), os médios Rodri (Manchester City), Kevin de Bruyne (Manchester City) e Martin Odegaard (Arsenal), e os avançados Erling Haaland (Manchester City), Bukayo Saka (Arsenal) e Harry Kane (Tottenham).