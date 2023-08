“É óbvio que não quer jogar no Atlético Madrid”, diz o presidente do clube espanhol sobre João Félix

O presidente do Atlético de Madrid deixou claro esta quinta-feira que o futebolista internacional português João Félix não quer jogar pelos ‘rojiblancos’, embora relembrando que o antigo jogador do Benfica tem contrato com o emblema da Liga espanhola.

"É óbvio que ele [João Félix] não quer jogar no Atlético de Madrid. Se o querem noutras equipas, é outra coisa. Mesmo que não queira, continua a ser jogador do Atlético de Madrid", disse Enrique Cerezo, no programa espanhol 'Jugones'.

Recentemente, o avançado, de 23 anos, que na segunda metade da temporada passada esteve cedido aos ingleses do Chelsea, afirmou, numa entrevista, que o seu “sonho” de criança era assinar pelo FC Barcelona.

Félix chegou ao clube em 2019, proveniente do Benfica, por 126 milhões de euros, mas nunca se conseguiu afirmar na equipa comandada por Diego Pablo Simeone.

No total, marcou 34 golos e somou 16 assistências em 131 jogos pelos ‘colchoneros’, conquistando a La Liga em 2021.