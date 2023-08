Neymar fez escala em Portugal a caminho dos milhões da Arábia Saudita por uma razão: o cavalo Puro Sangue Lusitano

Era o dia seguinte à confirmação de Neymar, o craque das fintas-mil, como novo jogador do Al-Hilal e de mais uma prova de como os milhões na carteira da Arábia Saudita são música para os ouvidos de muitos futebolistas. Ouvia-se falar da casa dos 25 quartos, do avião privado, dos carros luxuosos ou dos cinco funcionários em permanência que estariam à espera do brasileiro quando, do nada, o jato com as suas iniciais aterrou no Aeródromo de Tires, em Cascais, de onde o jogador saiu para regressar poucas horas volvidas. A inusitada escala não foi explicada na altura.

O antigo futebolista do Paris Saint-Germain sentou-se num carro que o levou uns 80 quilómetros na direção do Ribatejo, para Santo Estêvão, em Benavente, com o propósito de ver os cavalos Puro Sangue Lusitano criados no centro equestre da Horse Team/Campline Horses e gravar uma campanha publicitária na empresa especializada em criar “uma das raças mais caras do mundo”. A descrição consta no site do grupo que anunciou, esta quarta-feira, Neymar como embaixador global, badalando-o a ocasião por “ser a primeira vez que um astro global do futebol mundial” apoiar “o desenvolvimento de um desporto equestre de nível global”.

O interesse de Neymar por cavalos vinha de trás: aos 31 anos, o driblador por natureza já apadrinhara a seleção brasileira de dressage (modalidade olímpica) composta João Marcari Oliva/Escorial e Renderson Oliveira/Fogoso. Os segundos nomes nestas parelhas correspondem a dois Puro Sangue Lusitano que participaram nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, dos quais descende a linhagem de cavalos criados no centro equestre de Santo Estêvão visitado por Neymar. “Ao investir connosco, não está simplesmente a adquirir um cavalo. Está a investir em potros de genética fechada, descendentes diretos dos dois cavalos olímpicos que já demonstraram o seu valor em competições de renome mundial”, lê-se no mesmo site.

Horse Team/Campline Horses

O internacional brasileiro tem então o nome e imagem agora associados à empresa que colocou a raça portuguesa nos jogos. “Sempre tive muita curiosidade em saber mais sobre cavalos e estou ansioso em aprender mais com eles, comemorando as vitórias que virão”, admitiu Neymar sobre uma “parceria” que “não é só sobre desporto, mas também dos valores que dividimos de trabalho em equipa, defesa da igualdade, proteção dos animais, da natureza e, claro, de amor ao Brasil”.

Rui Hortelão, o CEO do Grupo Horse Team/Campline Horses, revelou que o jogador “fez questão de ir” visitar o centro de Santo Estêvão e espera que a parceira venha “inspirar um público mais amplo para apreciar o talento, beleza e os valores do adestramento, valorizando Portugal como destino turístico de tradição equestre”.

Um par de horas lá, anúncio gravado e Neymar regressou ao Aeródromo de Tires para zarpar no seu jato privado rumo à Arábia Saudita. Para trás deixou a impressão digital no site do seu novo projeto: “Ele vê o potencial desportivo, acredita na visão de salvar o Puro Sangue Lusitano e junta-se a nós nesta jornada equestre única.”