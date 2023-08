Morreu Carlo Mazzone, o treinador com mais jogos no futebol italiano, do último grande Baggio e dos primeiros golos de Totti

O episódio teve lugar no norte de Itália, em Bérgamo. O Brescia visitava a Atalanta e uma parte dos adeptos caseiros, insensíveis e crentes de que tudo vale no futebol para se ganhar, entoaram um cântico a insultar um familiar de Carlo Mazzone, o treinador da equipa adversária. Era a sua mãe, que já tinha morrida. Fulo ao escutar o que gritavam, disse, no banco de suplentes, a quem o pôde ouvir: “Se marcarmos um terceiro golo, vou correr contra vocês todos!” O Brescia perdia e, tarde na segunda parte, houve um livre a pedir cruzamento para a área ao qual o grisalho Roberto Baggio fez a vontade. A bola entrou na baliza, era o 3-3.

De imediato, as câmaras centraram em Mazzone, senhor dos seus 64 anos que zarpou com a velocidade que tinha em direção à bancada por trás da outra baliza. Calvo, só com cabelo a empoleirar-se nas orelhas, correu com o seu casaco fechado e a empurrar o dirigente do Brescia que o tentava frenar, entre risos. O treinador só parou na rede que servia de fronteira entre o relvado e os adeptos, dirigindo-lhes berros impercetíveis. Em poucos minutos, Carlo Mazzone a evidenciar o seu gatilho fácil para disparar emoções.

O momento, visto há mais de 20 anos, será o mais icónico da carreira de um dos técnicos de culto do futebol italiano, cuja vida terminou este sábado, 19 de agosto. Não pelo que conquistou de tangível. Os livros guardam-lhe apenas uma Taça Intertoto, em 1998, ganha com o Bologna onde coincidiu com o pé esquerdo de Giuseppe Signori, um dos craques geracionais do futebol italiano para quem o treinador parecia ter um íman que os fizesse coincidir, tarde ou cedo.



Foi assim que inculcou a sua marca no adolescente Francesco Totti, filho de Roma e da Roma, como ele, nascido na capital italiana em 1937, adepto confesso dos giallorossi, onde se formou e chegou à equipa principal nos anos 50 para ser um felizardo que partilhou balneário com Gunnar Nordahl, o primeiro sueco a ser profissional de futebol, Zoltan Czibor, húngaro das brilhantes fornadas de seleções magiares lideradas por Férenc Puskas, ou de Alcides Ghiggia, malfadado para qualquer brasileiro por ter sido o autor do golo do célebre Maracanaço, em 1930, quando Uruguai usurpou o Mundial na final jogada no santuário da bola do Brasil da ginga.

A proximidade a craques acompanharia Mazzone na sua vida futebolística. Não foi ele a estrear Totti entre graúdos, mas ‘Carletto’, assim acarinhado antes da alcunha ir também parar a Ancelotti, nutriu o início da titularidade de quem viria a ser o eterno capitão da Roma. Entre 1993 e 1996, o técnico estimou a entrada do Totti no onze (tinha, então, 17 anos) e viu-o a marcar os primeiros golos pela equipa principal.

Alessandro Sabattini/Getty

O jogador que viria a ser o recordista de partidas e jogos no clube guardou-o como mentor e, por ocasião do seu 80.º aniversário, escreveu: “Quem sabe como teria sido a minha carreira e vida se não tivesses lá estado. Defendeste-me, motivaste-me e fizeste com que mantivesse a cabeça entre os ombros numa idade difícil. Sinto-me honrado e privilegiado por ter conhecido uma pessoa maravilhosa a quem nunca vou parar de agradecer.” Este sábado, conhecida a notícia da sua morte, Totti foi mais sucinto nas redes sociais: “Estarás sempre no meu coração.”

O Ascoli, clube onde deixou mais anos (nove como futebolista, 12 já treinador), tem uma bancada batizada em seu nome. Carlo Mazzola espalhou as suas emoções em punho por equipas como o Bologna, o Perugia onde deu asas ao japonês Hidetoshi Nakata, o Lecce, o Cagliari que o tornou felizardo por treinar Enzo Francescoli e o Brescia, já na fase final. Lá deu as boas-vindas a um Pep Guardiola em pré-reforma, mais interessado em sorver conhecimento de treinadores para fazer cama ao que lhe esperava. O catalão fez questão de o convidar, em 2019, para ir ao Porto assistir à final da Liga dos Campeões que o Manchester City perderia diante do Chelsea.

Esse Brescia da viragem do século acolheu o pôr-do-sol de Il Codino Divino, já grisalho e com adereços budistas. Um Roberto Baggio a caminhar para os quarenta jogou com Carlo Mazzone para enganar a idade, fez jogar quem o rodeava e tanto brilhou que fez insurgir um pequeno escândalo nacional quando Giovanni Trapattoni não o convocou para o Mundial de 2002. Entre italianos, é o único treinador a superá-lo (1.418 jogos na carreira) nas raízes impregnadas nos bancos de suplentes: ‘Carleto’ esteve em 1.298, despendido-se com 797 só na Serie A, onde ainda detém o recorde. Em 2006, com quase 69 anos, ainda aceitou treinar o Livorno durante uns três meses, mas abdicaria do cargo convencido pela mulher, que o obrigou a parar.

Mazzone já era treinador desde 1968, viu o fim e o início de eras no futebol, limou craques especiais e centenas de jogadores banais, quase papéis de parede se comparados com os icónicos que lhe ouviram os rasgos que o foram celebrizando. Na Roma, o italiano Amedeo Carboni contaria uma conversa entre ambos, a meio de um jogo, quando o lateral esquerdo tinha acabado de participar num ataque, que preenche as medidas de uma carta de apresentação. “Amedeo, quantas partidas já jogaste?”, perguntou-lhe o treinador. “350, mister”; “E quantos golos marcaste?”; “Quatro”, ripostou o futebolista, dando o tiro de largada à tirada - “Então que c****** pensas que estás a fazer, recua já para a defesa!”

Inspiração de muitos, fazedor de ternura nas admirações de outros tantos, Carlo Mazzone viveu 86 anos. A sua lenda falará aos corações e o peso que tem no carinho de quem fica costuma ser boa medida da pessoa que alguém foi. Este sábado, também Gianluigi Buffon, retirada há pouco tempo das balizas, contou a sua “anedota” vivida com um “ícone memorável” que tinha “uma paixão avassaladora” por futebol: “Como prova do seu magnífico temperamento, num Parma-Brescia que acabou 3-0, quando havia de 1-0 no resultado e faltavam 15 minutos para o final, fiz uma tripla defesa que nos salvou. No final da partida, encontrou-me e no meio de umas 30 pessoas e disse: ‘Buffon, o que te fiz eu?? Hoje pareceste-me Lázaro, que sempre se levantava!’”. Até alusões a personagens bíblicas ‘Carletto’ trouxe para o futebol.