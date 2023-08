Deco é o novo diretor-desportivo do Barcelona

O ex-futebolista e internacional português Deco é o novo diretor-desportivo do FC Barcelona, cargo em que irá substituir Mateu Alemany, informou o clube campeão espanhol.

“O FC Barcelona e Deco chegaram a acordo para a sua integração no clube. O jogador da primeira equipa entre 2004 e 2008 assina contrato como diretor-desportivo para as próximas três épocas”, refere o emblema culé.

De acordo com os catalães, Deco será responsável pela “filosofia desportiva e a construção do plantel, conjuntamente com o treinador e equipa técnica, convertendo-se no máximo responsável pela secção de futebol”.

O FC Barcelona explica ainda que até ao fecho das contratações do mercado, em 2 de setembro, Mateu Alemany continuará como o diretor para o futebol, mas já em trabalho conjunto com Deco, até que encerre o mercado de verão.

Este será o primeiro cargo de diretor-desportivo para Deco, que antes trabalhou para o FC Barcelona na área da prospeção.

Como jogador, o internacional português chegou à Europa representar o Benfica, sem que alguma vez vestisse a camisola do clube, acabando por ser cedido ao Alverca e ao Salgueiros, antes de rumar ao FC Porto.

Nos dragões, o antigo médio tornou-se um dos jogadores mais influentes, com seis épocas de azul e branco, até se transferir para o Barça, em 2004/05, após o título de campeão europeu pelo FC Porto (2003/04).

Do FC Barcelona saiu quatro épocas depois para o Chelsea e acabou por terminar a carreira no Fluminense, em 2013. Em Espanha, Deco coincidiu durante quatro épocas na mesma equipa de Xavi, também um dos melhores médios do futebol mundial e atual treinador dos catalães.