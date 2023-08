Mesmo com o empate frente ao Liverpool, o Chelsea de Pochettino já é um Chelsea diferente

Não é difícil termos jogos grandes na Premier League mas quiseram os caprichos do calendário que logo à 1.ª jornada Chelsea e Liverpool se encontrassem para um duelo relevante para as duas equipas. Mais do que pelo que vem aí, pelo que ficou para trás.

E o que ficou para trás, para ambos, foi uma temporada pobre, longe de quem se diz candidato ao título. O Liverpool terminou em 5.º, a 22 pontos do campeão Man. City e para o Chelsea ainda foi pior, com uma roda viva de treinadores a não ser capaz de meter a mão em contratações que ultrapassaram os 600 milhões de euros. Com o 12.º lugar, foi a pior classificação de sempre do Chelsea desde 1993/94, ainda longe dos tempos do dinheiro oligarca chegar a Londres.

Este ano é, por isso, uma espécie de novo começo mais para o Chelsea do que para o Liverpool, que manteve Jurgen Klopp e boa parte dos jogadores do último ano, juntando-lhe Alexis Mac Allister e Dominik Szoboszlai para o meio-campo. Para os blues, foi mesmo arrumar a casa. A começar pelo banco, com Mauricio Pochettino a assumir a missão de criar um projeto para o novo dono, o norte-americano Todd Boehly, completamente perdido desde que chegou a Stamford Bridge.

E se é certo que tudo acabou em empate, o que se viu em casa do Chelsea já foi um Chelsea diferente depois da absoluta depressão da última temporada, de uma equipa desligada, sem sintonia, sem futebol. Os de Londres foram sempre os donos da bola, assumiram essa obrigação, e apenas na 1.ª parte o Liverpool foi capaz de criar perigo com os seus ataques rápidos, com Mac Allister a mostrar-se desde logo como descomplicador de jogo, mais influente que o húngaro Szoboszlai, relativamente apagado.

Foi dos pés do argentino que se deslindou o primeiro golo do jogo, aos 18’, um lance simples, a poucos toques, que começou em Alisson, passou por Mac Allister, que lançou longo para Salah, que encontrou linha de passe entre Colwill e Thiago Silva para deixar no espaço para o aparecimento de Luis Díaz na área. Um belíssimo golo para aquele que estava a ser um jogo bem animado. O Liverpool marcaria novamente aos 29’, com Salah a converter uma desmarcação da bota afinada de Alexander-Arnold, mas o egípcio estava adiantado.

A partir daí, o Chelsea de Pochettino, cheio de caras novas no onze às quais se juntaram outras de gente que há um ano pouco contava, transformou a maior posse em oportunidades. Axel Disasi, que chegou esta semana a Londres vindo do Monaco, empatou aos 37’, numa jogada de bola que vai e vem, até se aninhar nas redes da baliza do Liverpool. Uma boa forma de se redimir depois de não ter ficado bem no filme do golo de Díaz. No minuto seguinte, Chilwell, outro dos renascidos de Pochettino, aproveitou um grande passe de Enzo Fernández para marcar, mas o golo acabou anulado por fora de jogo. Ainda assim, o Chelsea mostrava boas dinâmicas, principalmente pela direita, com Reece James e Raheem Sterling a combinarem de olhos fechados. Uma associação que só não deu golos porque Nicolas Jackson, outra das novas contratações do Chelsea 2023/24, não esteve fino na finalização.

Após o intervalo, o Liverpool voltou a entrar bem, mas o Chelsea não demorou muito a aproximar o jogo daquilo que se tinha visto na 1.ª parte. Bons fundamentos, com o último passe raramente a entrar. Ainda assim, os lances de maior perigo foram sempre dos londrinos, com Raheem Sterling a brilhar nesta nova era em Stamford Bridge, ajudado por um Enzo Fernández que terá sido, provavelmente, o melhor em campo, com liberdade dada pelo compatriota para criar. O Liverpool raramente conseguiu pressionar e incomodar o ataque do Chelsea, que precisará, no entanto, de mais afinação no último remate - Nkunku, o homem contratado para fazer golos, lesionou-se com gravidade na última semana.

Para primeiro aperitivo, fica um bom jogo de Premier League, mais na 1.ª do que na 2.ª parte, com Jurgen Klopp com mais razões para ficar preocupado do que Pochettino - os problemas defensivos do Liverpool da última época não parecem ter melhorado. O argentino, com um plantel com muitos jovens, parece ter material para desenvolver uma equipa atrevida e boa de se ver.