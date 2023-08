Em 2017, o Bayern Munique disse que pagar 100 milhões de euros por um jogador era inaceitável. Agora deu €110 milhões por Harry Kane

Falar antes do tempo é algo tão pouco aconselhável que há até um ror de ditados dedicados ao tema. “Pela boca morre o peixe”, “nunca digas desta água não beberei” e quejandos, frases vindas dos primórdios que existem por alguma razão. Talvez Uli Hoeness se devesse ter lembrado dos avós e antepassados quando em 2017, comentando o arrastão que o PSG estava a fazer ao mercado, gastando mais de 220 milhões de euros em Neymar e outros €180 milhões em Mbappé, afirmou categoricamente, batendo metaforicamente no peito, que “jogadores de 100 milhões de euros” eram “inaceitáveis para o Bayern Munique”.

O então presidente do Bayern Munique, hoje presidente honorário do clube bávaro, falava à “Kicker”, acreditando piamente que a tendência das transferências no futebol seria outra no futuro. É certo que mais ninguém daria mais de 200 milhões de euros por um jogador, mas as contratações de €100 milhões ou mais tornaram-se mais ou menos comuns dentro dos grandes clubes da Europa. E agora, até o Bayern Munique entrou no grupo. Pela boca morre o peixe.

Isto porque o proverbial campeão alemão acaba de passar um cheque de €110 milhões por Harry Kane, uma das novelas do mercado da última semana que tem finalmente um fim, passe a redundância: o avançado inglês foi este sábado confirmado como o novo avançado do Bayern Munique, onde chega aos 30 anos, depois de uma vida inteira a marcar golos atrás de golos com a camisola branca do Tottenham, mas sem ganhar qualquer título pelos londrinos. Deixa o clube a faltarem-lhe 47 golos para ultrapassar Alan Shearer no topo dos melhores marcadores da história da Premier League - o antigo jogador de Blackburn Rovers e Newcastle tem 260 golos, contra os 213 de Kane.

IAN KINGTON/Getty

Harry Kane assinou até 2027 pelo clube alemão depois de difíceis negociações com o Tottenham e será o novo número 9 da equipa, órfã de um grande marcador de golos desde a partida de Robert Lewandowski para o Barcelona há um ano. “Estou muito feliz por fazer parte do Bayern, é um dos maiores clubes do mundo e eu sempre disse que queria competir e desafiar-me ao mais alto nível na minha carreira. Este clube é definido pela sua mentalidade vencedora - sabe bem estar aqui”, disse o striker britânico, que chegou ao Tottenham com 11 anos e ali se tornou uma referência, capitão, craque da seleção.

Já do lado do Bayern, sublinhou-se o grande desejo de trazer o avançado para as suas fileiras, apesar da dificuldade do negócio: “Foi um longo processo, mas agora estamos todos muito felizes por o Harry Kane vestir a camisola do Bayern Munique com efeitos imediatos. O Harry Kane era o nosso jogador de sonho desde o início, é perfeito para nós e para o ADN do clube em termos de futebol e de carácter”, disse o CEO do clube, Jan-Christian Dreesen.

Harry Kane deixa o Tottenham com 280 golos marcados em 435 jogos em todas as competições. No Bayern poderá quebrar outros recordes. Pelo menos o paradigma já quebrou, ao tornar-se no jogador mais caro da história do clube que em tempos torcia o nariz a negócios de 100 milhões de euros.