Ilídio Vale, antigo adjunto de Fernando Santos, gostou dos ares do Catar e vai treinar a seleção olímpica do país

A Federação de Futebol do Qatar (QFA, na sigla em inglês) anunciou a contratação do português Ilídio Vale, antigo adjunto da seleção de Portugal, como novo treinador da seleção olímpica do país do Médio Oriente.

Num comunicado, a QFA descreveu Vale, de 65 anos, como “um treinador muito experiente”, que “desempenhou um papel fundamental (…) durante uma das épocas de maior sucesso” do futebol português.

Vale foi, entre 2014 e dezembro de 2022, adjunto de Fernando Santos na seleção principal de Portugal, fazendo parte da equipa técnica que conquistou o campeonato europeu de futebol em 2016, na França.

O comunicado recordou ainda que Vale conquistou 27 títulos com as equipas de formação do Futebol Clube do Porto, tendo ainda treinado a equipa B dos dragões entre 2000 e 2004.

Vale vai substituir o também português Bruno Pinheiro, de 46 anos, que em julho assumiu o comando técnico do Al-Sadd, da primeira divisão do Catar.

Pinheiro, que trabalhou no Estoril Praia entre 2020 e 2022, vai juntar-se à equipa que contratou o internacional colombiano Matheus Uribe, ex-FC Porto.

A QFA sublinhou que o principal objetivo para Ilídio Vale é a Taça Asiática sub-23, que vai decorrer entre 15 de abril e 03 de maio de 2024, precisamente no Qatar, que serve de qualificação para o torneio de futebol dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Apesar de estar qualificada para a Taça Asiática sub-23, como anfitriã, o Qatar vai participar na qualificação, entre 04 e 12 de setembro, tem sido colocada no grupo B, juntamente com a Coreia do Sul, Myanmar (antiga Birmânia), Quirguizistão e Vietname.

Logo de seguida, entre 19 de setembro e 7 de outubro, a equipa vai defrontar o Japão e a Palestina na fase de grupo da competição de futebol dos Jogos Asiáticos, evento multidesportivo da Ásia.

Os Jogos Asiáticos, que vão decorrer em Hangzhou, no leste da China, estavam originalmente marcados para arrancar em setembro de 2022, mas foram adiados, em maio de 2023, devido a surtos de covid-19.

Em fevereiro, a organização dos Jogos Asiáticos revelou que o evento vai contar com intérpretes de língua portuguesa, após um processo de seleção dos voluntários realizado em colaboração com a Universidade de Línguas Estrangeiras de Zhejiang.

Aquela universidade é uma das 25 instituições de ensino superior da China continental que oferecem licenciaturas em português.

Timor-Leste é o único país de língua oficial portuguesa que vai participar nos Jogos Asiáticos. Macau, região administrativa especial chinesa onde o português continua a ser língua oficial, também vai ter atletas na competição.