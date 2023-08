De Argoncilhe, com amor do pé esquerdo de Fábio Vieira, a Supertaça de Inglaterra é do Arsenal

Nem 10 minutos de jogo havia, as equipas ainda a apalparem-se mutuamente, palminhando terreno novo, quando se viu um instante paradigmático do que o Manchester City é, sempre foi, certamente continuará a ser. Numa saída de bola à beira da sua área, Rodri recuou para a linha dos centrais, Rúben Dias tinha a posse à esquerda e Havertz, do Arsenal, colocou-se entre eles para impedir o médio que chegasse esse primeiro passe ao médio que costuma filtrar o início das jogadas. O alemão, quiçá instruído a tal pelo seu treinador, ia fazendo os possíveis para a bola não entrar no espanhol.

O que fez o português? Esperou a aproximação de Kovacic, pressionando como se tivesse um cão à perna, meteu-lhe o passe de qualquer forma e o croata, diligentemente, logo tocou a bola então para Rodri com ela ficar, confortável e de frente para o jogo. Era o invisível cérebro de uma equipa a funcionar, um organismo a reagir às circunstâncias e a adaptar-se. À entrada na oitava época na companhia da cabecinha pensador de Pep Guardiola, era o City a ser ele mesmo, surpreendendo cerca de ninguém, com o Arsenal pouco incomodado em conceder a iniciativa ao adversário a quem já se adaptara na época passada.

Nesta Supertaça inglesa para reavivar a rivalidade posta em hibernação, Mikel Arteta cerrou as fileiras no centro do campo, fechou vias para possíveis passes pelo meio, nas entre linhas onde o City prospera, armando-se em feiticeiro para dobrar a feitiçaria e virá-la para o seu ideólogo - com Jurriën Timber, o versátil defesa bom de pé contratado ao Ajax, começou com uma linha de quatro centrais para ser o neerlandês a explorar palmos de relva mais adiante, enfiando-se entre os médios e até pedindo passes nas barbas da defensiva adversária quando o Arsenal prolongava as jogadas até aos últimos 30 anos. Só o fez após se jogarem uns 20 minutos.

Apesar de cheio da bola para a qual ditatorialmente vive, o City esteve murcho de ideias, incapaz de agitar na frente, desértico em iniciativas que mexessem com a organização cautelosa do Arsenal a defender. Parte se entenderá pela ausência de Kevin de Bruyne, o maior inventor de passes a rasgar vindos do nada, outras estarão na desinspiração coletiva em contrariar o bloco coeso dos londrinos com mais do que lançamentos longos para Erling Haaland tentar a sua sorte com o marcador direto. O mais ameaçador que se viu foi uma tentativa de Rodri da linha do meio-campo, quando fisgou o adiantamento do guarda-redes Ramsdale.

1 / 2 Declan Lloyd - Manchester City 2 / 2 Nick Potts - PA Images

O perigo era dos jogadores do Arsenal, com os olhos postos na esquerda da defesa adversário, onde Akanji ficava exposto pela lentidão de Grealish a reagir sem bola: primeiro desmontado por uma receção orientada de Ben White, depois por um passe na profundidade de Odegaard, a equipa de Arteta entrou pela área e levou oportunidades aos pés de Kai Havertz. Diante da baliza, o talentoso alemão, vindo ao mundo para combinar em jogadas curtas e gerar ocasiões, mostrou que não será um jogador de fiar se a sua principal missão for providenciar golos em jogos algo amarrados - Gabriel Jesus, o avançado-tipo da equipa, está lesionado.

A alourada cabeleira de John Stones, remetido ao seu posicionamento de defesa e sem se aventurar meio-campo dentro, na hibridez da época passada, ou a cabeça rapada de Bernardo Silva, eram as únicas novidades na equipa do City carente em imprevisibilidade. Sem De Bruyne e Gündongan, vendido ao Barcelona, nem Phil Foden, sentado no banco ao lado do belga, a orfandade de ideias talvez se devesse também ao cansaço de uma equipa que há duas meses quase exatos conquistada a Liga dos Campeões, fator que constou na boca do queixoso Guardiola na antevisão à Supertaça, depois de uma pré-época entre Japão e Coreia do Sul: “Todos os anos fica pior e pior e vai continuar a piorar, não sei onde isto vai acabar.”

A mole tendência da final prosseguiu, muita bola e reduzido sumo espremido, à hora de jogo só uma cabeçada de Stones num canto se vira. E, do Arsenal, nada além da sustentação da resistência montada de forma tão coesa. A substituição de Haaland, o exterminador que na última temporada podia estar escondido do jogo, sem lhe tocar, mas acabar com dois ou três golos feitos na mesma, foi um sinal de como o plano inicial não valeria a insistência. À sua maneira, Guardiola esquecia a sua pequena, mui tímida renúncia a ter um caos criativo na bola. A compensação foi-lhe servida pelos três que tirou do banco.

Numa saída de trás pela relva, Foden recuou até à beira dos centrais, livrou-se da pressão de Partey com uma receção orientada, sprintou campo fora e tentou libertar o gaiato Cole Palmer, canhoto inglês de fintas e bola colada ao pé; o passe fez ricochete em Tierney e precisou da testa de De Bruyne, sempre no sítio certo para causar mossa, a ajeitar o ressalto em Palmer. Com a sobra do contra-ataque e perante a defensiva do Arsenal empurrada contra a própria baliza, curvou um remate para fugir a Ramsdale. O golo era a junção dos três consertos feitos à equipa, um três em linha de individualidade técnica que desmontou uma vantagem.

Declan Lloyd - Manchester City

Por esta altura, o Arsenal já não criava, nem ameaçava. Pouco esperneava com vida. Havertz era uma presença inócua, pelas alas a equipa não conseguia ameaçar, ninguém dava corridas à frente de Odegaard para o norueguês tratar do passe. Fábio Vieira entrou a cinco minutos do fim e teve ainda os oito minutos de desconto que o futebol inglês vulgarizará esta época - as perdas de tempo serão mais compensadas -, mas nada influenciou na partida quando o Arsenal já tentava via a força, a esperança que não se deve deixar morrer.

E o futebol do “o futebol é isto” lá apareceu com 101 minutos jogados, num canto, quando a segunda bola sobrou para Leandro Trossard, belga que ameaçou cruzá-la de novo, simulou e apressou-se a aproveitar o engano para rematar à entrada da área. A tentativa saiu-lhe torta, mas fez ricochete no corpo de Akanji. Tão tarde no relógio, o Arsenal resgatava a final para a levar aos penáltis e mais de 80 mil pessoas testemunharem a agonia colocada a 11 metros da baliza.

Aí o engenho, a ousadia, a técnica do risco e a fineza de pé traíram quem mais as detém no Manchester City, que logo partiu em desvantagem com o penálti inicial falhado por Kevin de Bruyne, embatido com estrondo na barra. Bernardo Silva faria o seu aninhar-se nas redes ao contrário de Rodri, que passou o seu às mãos de Ramsdale enquanto Odegaard, Trossard e Saka, a seu tempo, convertiam os seus. O pontapé decisivo seria assumido por um rapaz cheio de sotaque nortenho, nascido em Argoncilhe, dono de um talento descarado que luta por se destacar no meio de tanto talento.

E lá foi Fábio Vieira, seguro de si, peito cheio e queixo com barba em pera puxado para cima, calmamente a engavetar o remate no ângulo superior como se estivesse a mostrar aos amigos do bairro como se faz, como se dá a Supertaça de Inglaterra à equipa que não mandou, nem se impôs na final, na qual ele poucos minutos teve. Mas fê-los contar, num instante tudo muda e em dois o Arsenal mudou a partida. Talvez em Wembley tenha mudado a toada para o arranque da época na Premier League, que voltará a ser um palco para o choque destas duas forças.