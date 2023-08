Preso entre fiordes e vindo de uma cidade com 5 mil pessoas, um clube das Ilhas Faroé faz história na Champions e no futebol europeu

As básicas noções geográficas e de conhecimento trivial farão qualquer pessoa saber que as Ilhas Faroé são um minúsculo país do Atlântico Norte, a meio caminho entre a Islândia, a Noruega e o Reino Unido, mas, formalmente, são um território que integra o reino da Dinamarca onde faz muito, muito frio. Como em qualquer palmo de terra amigo da neve, do gelo e da intempérie durante a maioria do ano, o futebol entra no lote de modalidades ao ar livre que fica difícil praticar num cenário destes. Uma descrição de Rafael Veloso, português que por lá jogou em 2020, ajuda a pintar o retrato:

“Para quem não sabe, as Ilhas Faroé são compostas por várias ilhas e a maior parte estão ligadas por túneis debaixo do mar. Um tempo horrível, não se via nada, conduzimos quase por GPS, nem a estrada se via bem.”

À descrição feita pelo guarda-redes à Tribuna Expresso há que acrescentar as tão-só cerca de 50 mil pessoas que vivem nas Ilhas Faroé, população que dificulta mais ainda o crescimento do futebol - captação de jovens na formação, aumento do número de equipas, competitividade, adeptos que paguem por ver e consumir bola, e por aí fora - num país que, como tal, vive nos subúrbios da periferia do futebol europeu.

Mas, na quarta-feira, o clube da segunda maior cidade do território, presa entre dois fiordes, voltou a escancarar a surpresa que tem provocado nas competições da UEFA.

O Kí Klaksvík superou o Häcken, campeão da Suécia, para chegar à 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões e garantiu que jogará a fase de grupos de uma prova europeia graças à teia de ‘compensações’ existente desde a criação de uma terceira competição: um clube que perca nesta fase de qualificação da Champions é repescado para o play-off da Liga Europa, de onde seguirá para os grupos da Liga Conferência caso lá perca também. “Lágrimas. Lágrimas de alegria”, escreveu no Twitter, ao reagir à vitória, o pequeno clube continental, mas grande no contexto das Ilhas Faroé, onde já foi campeão nacional por 20 vezes.

(o regresso da equipa a casa, após eliminar o Ferencváros.)

A cerca de 11 meses de se jogar a final da Liga dos Campeões, o Kí Klaksvík arrancou a sua época oficial europeia a 11 de julho, em plena pré-temporada de tudo quanto é clube ocidental e mais a sul na Europa. Por essa altura, ia com bastante rodagem no contexto futebolístico das Ilhas Faroé: já disputara a Supertaça do país, no final de fevereiro, além de 15 jornadas do campeonato de 10 equipas que lidera. Contingências de um lugar onde se tem de centrar os pontapés na bola nos meses de maior calor (por esta altura, à tarde, rondam os 10.º C) para fugir ao gelo.

O clube usou esse embalo para eliminar os campeões suecos e húngaros da pré-Liga dos Campeões, representando a terceira cidade mais pequena - só atrás de San Marino e de Balzan, em Malta -, em termos de população, que ainda estão em prova na UEFA. Em Klaksvík, vivem cerca de 5 mil pessoas.

A próxima tentativa de prosseguirem a aventura na Liga dos Campeões será contra mais uma equipa campeã do seu país, o Molde, dono do título na Noruega que os igualará na ‘vantagem’ que o clube das Ilhas Faroé teve diante do par de adversários anteriores: também já tem o ritmo competitivo de vários encontros feitos esta temporada. “Que equipa. Que clube. Que cidade. Que história”, escreveu o Kí Klaksvík no Twitter, há dias. Não precisa de sobreviver a mais uma eliminatória da Champions para o continuar a ser.