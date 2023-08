O adeus ao futebol do último dos senhores, Gianluigi Buffon

À justeza o futebol liga patavina, já o sabemos, mas é curioso, quase ingrato, que porventura um dos momentos mais colados à figura de Gianluigi Buffon seja a final do Mundial de 2006 que, de facto, seria dele e da sua Itália, embora a imagem não seja bem essa. Nos auspícios do jogo, outro lendário jogador, Zinedine Zidane, ousou marcar um penálti à Panenka e para acentuar tê-lo feito no maior dos palcos do futebol, arriscou fazê-lo contra ‘aquele’ guarda-redes. De certa forma, acaba por ser um elogio a quem Buffon já era, quando ainda nem 30 anos tinha vivido.

Guardião à antiga, sem ter as modernas mordomias do jogo de pés, o italiano cedo se mostrou uma parede humana entre postes com reflexos felinos e olho de lince para se fazer às bolas que lhe rematavam. Na posição mais ingrata e solitária do futebol, onde jazem os últimos dos vencedores se a equipa ganha e os primeiros dos perdedores caso a derrota venha de um erro seu, a carreira de Gianluigi Buffon começou em 1994, no Parma que o fez nascer para a bola. Dois anos demorou a ser campeão europeu de sub-21, outros três contou até ser um dono adolescente das redes de uma equipa icónica que conquistou a Taça UEFA e Coppa de Itália.

Por a sua lenda vir tão lá de trás, cedo Buffon também adquiriu uma certa sombra de ser mobília lustrosa do futebol, de parecer estar cá desde sempre. Tanto que às sete épocas de arranque no seu Parma - às quais acrescentou mais duas, as últimas da carreira, com o clube na Série B -, fez suceder 19 na Juventus, das quais 17 foram consecutivas. Foi em Turim que limou a aura de ser um senhor do futebol, uma voz sábia e ponderada num mundo de egos, enquanto colecionava quase tudo o que havia para conquistar: dos seus 26 títulos, 10 correspondem a scudettos vencidos por lá, onde também soube como é o trago de perder uma final da Liga dos Campeões - por duas vezes, nos penáltis com o AC Milan, em 2003, e perante o Real Madrid de Ronaldo, em 2017.

Um dos melhores guarda-redes da história despir as luvas sem ter o troféu orelhudo na vitrine de conquista soa a buraco no currículo. Talvez, se na rotunda virarmos na saída que estreita a medição de futebolistas apenas pelos títulos. Adaptando um pouco forçosamente essas finais perdidas ao que Buffon, já quarentão, explicou ao “The Guardian”, deram mais nervo a quem ele é: “Preciso de errar. Se uma pessoa nunca errar, então nunca paga o preço por isso, nunca compreenderá realmente. É importante falhar na vida. É ainda mais importante pagar pelos teus erros. Sentir embaraço é uma parte essencial do nosso crescimento. Faz-te sentir mal e refletir, faz-te olhar para as nuances da situação.” Disse-o em 2021, já com 43 anos.

Quando ia a meio dos 20’s, embalado no futebol e em plena ascendência de conquista de títulos, notoriedade, riqueza na carteira e elogios vindos de toda a parte, Gianluigi Buffon sofreu uma depressão. Tinha “um buraco escuro na alma”. Só a desvendou mais tarde, na sabedoria de vida que os 30’s começam a oferecer, e falaria sobre ela amiúde, atribuindo uma das razões ao facto de ser querer enfrentar o mundo partindo da baliza.

Já grisalho, aprofundou que “uma pessoa que é destemida pode facilmente escrever que tem uma mente”. Escrevendo uma carta ao seu ‘eu’ mais jovem, na “Players’ Tribune”, expôs que “se viveres uma vida niilista, a pensar só em futebol, a tua alma começará a murchar” - e, eventualmente, “ficarás tão deprimido que nem conseguirás sair da cama”. Aos 26 anos, Gianluigi Buffon caiu num poço quando estava “no pico da carreira” futebolística. Ter logrado sair e tido a disposição para falar abertamente sobre a experiência acrescentaram muito ao legado senhorial que deixa.

Às defesas incríveis - em 2006, no Mundial, depois de Zidane o deitar no penálti, também voou para uma das melhores paradas em finais do torneio - sempre juntou a cordialidade, o respeito para com os adversários e a boa-disposição na cara de derrota. O ‘bromance’ que manteve com Iker Casillas, com trocas de mimo públicas durante anos, ficou na memória. A mancha nesta postura cavalheiresca de Buffon é recente e surgiu tarde na sua viagem: em 2018, nos ‘quartos’ da Champions, explodiu quase de raiva contra o árbitro Michael Oliver por este assinalar um penálti no Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid onde a Juventus igualara a eliminatória até ao prolongamento. O guarda-redes foi expulso ao protestar descontroladamente face ao que apelidou de “um crime contra o desportivismo” e recusou-se a pedir desculpa: “Não podes ter um coração no teu peito, mas sim um caixote de lixo.”

Foram 1.151 jogos entre os postes desde a estreia contra o AC Milan, com 17 anos, quando teve de lidar com remates de George Weah, Roberto Baggio ou Demetrio Albertini no auge das suas capacidades. Gianluigi Buffon era o resquício de um futebol de outros tempos que atravessou eras da modalidade, tendo ido passar um ano a Paris onde coincidiu com Kylian Mbappé, nascido quando o guarda-redes já vivera duas décadas. Quando regressou à Juventus, apanhou Federico Chiesa, filho do pai Enrico com quem partilhara sorrisos no Parma. “Na minha cabeça há realmente um sinal de stop, um máximo, que é junho de 2023”, avisara o mais internacional de sempre por Itália (176 partidas). Despede-se com um “That’s all, folks!” escrito nas redes sociais, lembrando, quiçá tratando por tu o futebol:

“Deste-me tudo. Eu dei-te tudo. Fizemo-lo juntos.”

Ou então falava diretamente para cada um de nós, adeptos ou fãs. Nesse caso, os obrigados têm de ir em sentido contrário.