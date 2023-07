O loucura do mercado: Al-Hilal de Jorge Jesus oferece €300 milhões por Kylian Mbappé

O Al Hilal, orientado por Jorge Jesus, terá apresentado ao PSG uma proposta de 300 milhões de euros por Kylian Mbappé. A garantia é de Fabrizio Romano, especialista em questões de mercado. A mesma fonte, adianta que o clube saudita ainda não teve qualquer contacto com o internacional francês, que não estará interessado em jogar na Arábia Saudita.

Recorde-se que Mbappé ainda tem um ano de contrato com o PSG e que a guerra aberta que vive com o clube francês terá a ver com o facto dos parisienses ter descoberto que o jogador já terá acertado a sua ida para o Real Madrid, a partir de 2025. O clube francês deixou mesmo o avançado de 24 anos fora da digressão de pré-época no Japão.

A ser verdade que Mbappé já negociou com o Real Madrid, caso fique sob as ordens de Jorge Jesus, será apenas por uma época, o que torna este negócio ainda mais estratosférico, pois a confirmar-se este valor de 300 milhões de euros, que bate o que o PSG pagou ao Barcelona por Neymar, esta torna-se a transferência mais cara de sempre na história do futebol.