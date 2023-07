La vie en rose: Messi mete um golaço nos últimos segundos da estreia e um colega estranhou ver uma bola de cristal nos olhos de cada adepto

Se acontecesse numa série como Ted Lasso diríamos que os guionistas não resistem. Não resistem ao óbvio, à lengalenga habitual do herói a ser herói na primeira oportunidade, à síndrome Tsubasa (inventado agora), em que os bons da fita são sempre os bons da fita. A trama mete uma equipa destroçada, com problemas mil, ainda a tentar esquecer as sanções por furar o tecto e a lógica salariais de 2021, com um futuro incerto, mas com decisões e apostas de risco que beliscam até o piedoso céu e que podem definir o rumo de uma história inteira. De um clube, uma cidade, de um país, de um continente.

Imaginem uma bola nos últimos suspiros do jogo, paradinha como os 20 mil expectantes adeptos nas bancadas, à frente da área, diante dos impassíveis três ferros que já haviam despachado o arquivamento do dossier daquela noite. O marcador no estádio dá conta de um empate. O tal messias, já adorado pelo povo ainda antes de lhe dar razões para isso, ajeita a bola. Existe alguma cumplicidade. Qual alfaite, tira as medidas aos enfadados três postes e ao pobre guarda-redes, quando já pensavam todos eles numa merecida folga, à saltitona barreira e também ao jovem operário que se estendeu no chão, uma labuta que o próprio Leo reconhece dos seus tempos em Paris. E faz isto:

A estreia de Lionel Messi pelo Inter Miami resume-se assim. O argentino, um canhoto que alguém deixou cair de um paraíso qualquer, entrou aos 53’ por Benjamin Cremashi, outro argentino, numa altura em que os norte-americanos até iam batendo os mexicanos do Cruz Azul, por 1-0, num jogo a contar para a Leagues Cup.

O livre direto, batido exatamente aos 93 minutos e 47 segundos, foi perfeito. “É uma loucura que todos os adeptos estejam à espera que a bola vá para ali e ele meta lá a bola”, confessou o deslumbrado Kamal Miller, um companheiro da equipa que tem uma farda cor de rosa e que nos faz convocar Edith Piaf para o título deste artigo.

A festa foi maravilhosa, ainda que nem tudo sejam boas notícias: muitos bilhetes saltaram dos 40 para os 300 dólares, segundo o “New York Times”. As pessoas no DRV PNK Stadium abraçaram-se como se fossem um, humildes servos do futebol superior. Os argentinos viveram um pouco do Campeonato do Mundo, o tal de boa memória, um deles tinha as mãos na cabeça como quem estava grato por estar ali. Messi correu loucamente, celebrou com os novos companheiros, em agonia na última posição da Conferência Este, e depois foi em direção aos bancos que contam com os convidados e vips logo ao lado, como na NBA, abraçando os filhos.

LeBron James estava por perto também, antes do jogo cumprimentou o novo cidadão da cidade de uma forma tremendamente honesta. Serena Williams, uma das maiores tenistas da história, deixou o queixo cair e assim permaneceu demoradamente. David Beckham, talvez o arquiteto deste novo mundo, sorriu como uma criança ao lado de Victoria e não evitou que os olhos se enchessem de água. Tata Martino, o treinador argentino que tem a tarefa de meter a banda a tocar outra vez (Messi, Busquets, Jordi Alba e talvez Andrés Iniesta e Luis Suárez), batia palmas de uma forma realmente feliz.

Messi, que testemunhou igualmente à estreia do amigo Sergio Busquets (entrou aos 54’), não jogava desde 15 de junho, quando disputou um particular contra a Austrália e, claro, meteu mais uma batata.

O sul-americano assinou contrato com o Inter Miami FC até 2026, ano de Campeonato do Mundo, que é organizado precisamente pelos Estados Unidos, mas também pelos vizinhos México e Canadá. A cidade tem sido só amor por Lionel Andrés Messi Cuccittini, o Pelé dos nossos tempos, que também promete revolucionar a MLS como o Rei revolucionou a NASL com a camisola do New York Cosmos, nos anos 70.