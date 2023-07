Messi em Miami: debaixo de “água abençoada”, o novo rei da cidade foi apresentado ao povo e prometeu “coisas lindas”

O céu de Miami chorou de alegria de tal maneira que a apresentação de Lionel Messi foi adiada por um par de horas. Até os corredores do estádio onde o canhoto vai exibir as virtudes de cartomante e algo mais ficaram alagados. O DRV PNK Stadium entupiu-se de gente que queria testemunhar ao vivo à aterragem de um extraterrestre especial ao futebol norte-americano, tal como acontecera no passado com Pelé no New York Cosmos, na década de 70.

O que foi anunciado a 7 de junho aconteceu finalmente, assim que a intempérie deu tréguas. Depois de assinar o contrato e de sacar uma fotografia ao lado do sempre impecável David Beckham (que chamou “sonho” àquele momento), um dos proprietários do clube, o argentino entrou finalmente no relvado, para desvario do povo que o aquecia com admiração. O senhor do microfone, anunciando-o, rotulou-o como “o número 10 de Miami, o número 10 da América, o melhor número 10 do mundo”. E ele, o escolhido, que fez um adepto levar uma cabra para as imediações do estádio (referência a G.O.A.T), entrou ao som de uma versão de “The world is yours to take” de Lil Baby.

O esquerdino será o “designated player” do Inter Miami, o que significa que estará acima de regras e tetos. Ou seja, vai ganhar mais do que qualquer outro futebolista. E tudo se deve ao acordo que conseguiu com os norte-americanos, um pouco à Michael Jordan, mordendo os lucros da Apple TV, por exemplo, a detentora dos direitos televisivos da MLS.

Algo inusitado ocorreu no mesmo dia: o Inter Miami anunciou a chegada de Sergio Busquets, outra antiga lenda do Barcelona, amigo de Lionel Messi. Mas, claro, quem é que ofusca a chegada de alguém como Leo a um país? Pelo sim ou pelo não, por ocasião de ignorâncias ou desinteresses, o clube colocou no site oficial algumas informações úteis e específicas sobre o novo atleta. Uma delas é a forma como se pronuncia o nome do sul-americano: “lee-o-nel meh-see”.

Mike Ehrmann

A chuva intensa não afastou os quase 20 mil adeptos que estavam no estádio. Jorge Mas, outro dos três proprietários, puxou para o seu canto o lado divino da situação. “Esta noite fazemos isto ao estilo Miami, à chuva. Isto é água abençoada!”

E o DRV PNK cuspiu fogo de artifício, espirrando a alegria pela chegada do mago.

“Muito obrigado, boa noite”, começou por dizer o rosarino. “Antes de nada quero agradecer a toda a gente de Miami por esta receção e este carinho desde que cheguei à cidade.” Nos últimos dias, um vídeo da família Messi a fazer compras num supermercado local encantou toda a gente. Um dos filhos pediu com aquela timidez dos miúdos se podiam levar uma caixa de cereais. Lionel Andrés disse-lhe que sim, com aquela benevolência bonita de pai. É também isso que o argentino vai procurar nesta nova aventura: alguma normalidade e ser mais um num país onde há tantas estrelas.

“Tenho vontade de começar a treinar e a competir”, avisou o feroz papa-títulos, com a família por perto, equipada a rigor, assim como os embevecidos proprietários daquela instituição, um deles David Beckham, provavelmente o arquiteto moral deste acontecimento. “Venho com as ganas de sempre de competir e querer ganhar, de querer ajudar o clube a crescer.” O Inter Miami está na última posição da Conferência Este. Na madrugada de domingo voltou a perder, já com Tata Martino como treinador, com o St. Louis City SC, por 3-0. Messi, que passou dois anos não muito felizes no PSG, tem de entrar em ação rapidamente.

“Espero que durante este tempo todo nos acompanhem como vêm acompanhando. Não tenho dúvidas que com os meus companheiros vamos dar sempre o máximo para tentar conseguir os objetivos. Estou muito feliz por ter escolhido vir para esta cidade com a minha família, assim como este projeto. Não tenho dúvidas de que vamos desfrutar muito, que vamos passar bem e vão acontecer coisas muito lindas. Muito obrigado a todos por este dia.”

Depois, no relvado, rolou a bola, pois claro. Um dos filhos, Thiago, cometeu a atrocidade de, enquanto o rei, o pai perseguido por um foco de luz, cumprimentava à distância as pessoas enamoradas da cidade, tentar meter-lhe uma cueca. O gesto repentino e brusco do pescoço do futebolista sinalizou a heresia. Mas a vida continuou, impunemente, para aquele rapaz.

A estreia de Lionel Andrés Messi deverá ser contra o Cruz Azul, em casa, no dia 21 de julho, um jogo a contar para a Leagues Cup, um torneio que mistura equipas norte-americanas e mexicanas.