O arroz está caro onde há mais dinheiro: Arsenal faz de Declan Rice o jogador inglês mais caro de sempre

De Inglaterra, em concreto, mas não em exclusivo da Premier League, sopram ventos endinheirados com muitos milhões, o que não é de agora. Essas brumas chorudas vêm de anos acumulados a negociarem chorudos acordos que colocam as receitas de direitos televisivos (os mais caros do mundo futebolístico) num pote de modo a serem partilhadas por todos os clubes, a terem os estádios à pinha de gente e a quem está em cima, a mandar, a saber empacotar o produto em algo desejável. Com o tempo, a Premier League tornou-se sinónimo de muitos euros a serem esbanjados em jogadores e assim chegamos a Declan Rice.

É por este resumo, e não só, que o West Ham, 14.º classificado da última edição do campeonato e vencedor da Liga Conferência, pôde pedir tanto dinheiro pelo seu capitão. Sabendo da imparável inflação dos valores com que se rotulam pessoas que são profissionais de futebol e do facto de ter um dos mais apetecíveis médios ingleses, o clube do oeste de Londres armou-se em intransigente negociador. Crescido no West Ham e com o coração a bombear-lhe nas veias tudo o que é hammers, Declan Rice esperou e viu o vizinho Arsenal acompanhar as intenções - porque, lá está, também podia.

O negócio foi confirmado este sábado por ambos os clubes a troco de uma verba não revelado por eles, mas pela imprensa inglesa: 100 milhões de libras mais outros 5 milhões em objetivos facilmente concretizáveis, algo que no total equivale a €122 milhões. As letras gordas do negócio fazem de Rice o mais caro futebolista britânico da história e, nas entrelinhas, constituem outra prova de como o centro do poder financeiro do futebol europeu continua, cada vez mais, na Premier League.

Há dois anos e também dentro das suas fronteiras, o futebol inglês viu o Manchester City a pagar também 100 milhões de libras (116 milhões de euros) para comprar Jack Grealish ao Aston Villa. Em janeiro, o Chelsea levou Enzo Fernández do Benfica por €123 milhões e, há cinco anos, o Barcelona esticou-se até aos €135 milhões para contratar Philippe Coutinho ao Liverpool. Essa ainda é a terceira transferência mais cara do futebol num top 15 que tem sete negócios com clubes ingleses ao barulho: as outras foram Romelu Lukaku do Inter para o Chelsea, em 2021 (€115 milhões); Paul Pogba da Juventus para o Manchester United, 2016 (€106 milhões); Eden Hazard do Chelsea rumo ao Real Madrid, em 2019 (€100 milhões); o Real Madrid comprou Gareth Bale ao Tottenham pela mesma quantia, em 2013 e Antony foi para o Manchester United, o ano passado, vindo do Ajax, por €95 milhões.

Aos 24 anos, Declan Rice galga um patamar na Premier League para ser a maior aposta da história do Arsenal em termos financeiros, juntado-se ao plantel que os vice-campeões ingleses estão a querer fortalecer para o treinador Mikel Arteta. O internacional inglês (46 jogos, três golos) chega a seguir a Jurrien Timber, defesa bom de bola vindo do Arsenal, e a Kai Havertz, atacante que cortejava a estagnação de carreira no Chelsea. O neerlandês custou €40 milhões e o alemão chegou a troco de €70 milhões, demonstração de como o Arsenal quer apetrechar a equipa para prosseguir a luta em campo com o Manchester City.

Um filho do West Ham dos sete costados, Declan Rice reconheceu a “ambição em jogar ao mais alto nível” e que não sabe “ao certo” como se sente por ir jogar contra o ‘seu’ clube. Nas palavras do seu novo treinador, o Arsenal ganha um futebolista “com tremenda habilidade” que trará “qualidade indubitável” à equipa. Em Inglaterra e na Premier League, essa qualidade está cada vez mais cara nos tempos em que do Médio Oriente sopram outras ventanias endinheiradas.