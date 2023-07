Nada sabemos sobre as pessoas: Dele Alli revela vício em comprimidos para dormir e que foi vítima de abuso sexual em criança

“Do que se queixam eles? São milionários” ou “com o que ganham não se podem queixar” são variantes de uma forma em que se banalizou encarar, de fora, os futebolistas, especialmente quem joga nos ditos grandes clubes, que aparecem a cada três dias na televisão e competem nas provas mais apetecíveis. “Eles têm tudo, têm é de render”, poderá ser outra consideração que sai à fisga da boca de adeptos assim que um jogador não marca golos, dá assistências, dribla adversários ou faz aquilo congeminado pelas expectativas sem freio de cada um.

Mas, às vezes, algum deles opta por baixar um pouco a cortina e ir mais além do cliché de “somos pessoas como quaisquer outras”, desvendando coisas do que é inseparável do rendimento que um futebolista tem em campo: a vida pessoal. O mais recente a fazê-lo, esta quinta-feira, foi Dele Alli. Sentado num sofá diante de Gary Neville, antigo futebolista virado comentador televisivo, sujeitou-se a uma entrevista para desvendar as razões que agora explicam o ocaso de um das explosões de talento mais vistosas deste século no futebol inglês.

Aos 27 anos e a última meia época feita no Besiktas, emprestado pelo Everton para experimentar o futebol turco em mais uma viagem de carreira que terá feito as pessoas suspirarem por ir jogar onde não lhe perspetivavam, Dele Alli estava a batalhar contra uma adição em comprimidos para dormir. “Já vinha de há muito tempo, além das coisas que fazia para adormecer os sentimentos que tinha. Fiquei viciado em comprimidos e, provavelmente, não é um problema que só eu tenha. É algo que acontece a uma escala maior no futebol do que as pessoas se apercebem”, revelou, na entrevista ao programa ‘The Overlap’, da “Sky Sports”.

Às tantas choroso durante a conversa, visivelmente combalido, o internacional inglês (37 jogos, o último em 2019, na Liga das Nações que Portugal conquistou) espera que o facto de assumir os seus problemas “ajude pessoas”, apesar de reconhecer que os medicamento para dormir “resultam”. Mas não no estado em que Dele Alli já estava: “Acho que se tens uma agenda, um jogo e tens de acordar cedo para treinar, com a adrenalina e tudo mais, não há problema em tomar um comprimido para estar pronto, mas quando o sistema de dopamina está tão quebrado como o meu, claro que pode ter o efeito contrário.” O médio ofensivo declarou, “sem dúvidas”, que abusou “bastante” e a situação “foi muito má em alguns momentos”.

Quando regressou a Inglaterra dos meses da Turquia, o jogador estava “num mau sítio mentalmente” e decidiu ir para uma clínica de reabilitação “para a saúde mental, adição e trauma”, onde ficou durante mês e meio. Completou o tratamento há três semanas. “Estava num mau ciclo, a confiar em coisas que me estavam a fazer mal”, resumiu, confessando que chegou a contemplar a hipótese, aos 24 anos, de se retirar do futebol - “acordei uma manhã, olhei para o espelho e pensei em fazer isso quando estava a fazer algo que amo. Isso para mim foi arrasador.”

Os problemas com que Ali lidava, portanto, recuam pelo menos 2019/20, a última de época Mauricio Pochettino no Tottenham, em que foi substituído a meio por José Mourinho. Os golos, assistências, minutos em campo e demais estatísticas do internacional inglês, números em que tanto nos focamos enviesadamente para auscultar só com eles o desempenho de futebolistas, começaram aí a cair.

Mas as ‘contrariedades’ na vida de Dele Alli surgiram muito antes.

Na mesma entrevista à “Sky Sports”, o médio inglês recuou à infância para catalogar as dificuldades com as quais lidou. Ou os “incidentes”, como lhes chamou, que “dão uma breve compreensão” da sua vida. Filho de mãe alcoólica, aos seis anos, foi abusado sexualmente por um amigo da progenitora que “passava muito tempo lá em casa”; depois, foi “enviado” para África - o pai é nigeriano - com o propósito de “aprender disciplina” e, quando regressou, começou a fumar aos sete anos e a vender drogas aos oito: “Uma pessoa mais velha disse-me que [a polícia] não mandaria parar um miúdo numa bicicleta, então passeava com uma bola de futebol e, por baixo, tinha as drogas.”

Com 11 anos foi pendurado de uma ponte pelos pés e, aos 12, foi adotado “por uma família incrível”. Cresceu em Milton Keynes, cidade a meio caminho entre Londres e Birmingham, desabafando que “foi difícil” de “realmente” abrir os sentimentos com a família adotiva por se sentir descartável - “pensava que era fácil livrarem-se de mim, mas tentei ser o melhor miúdo que podia por eles.” Aos 16 anos, Dele Alli entrou na academia do MK Dons, clube da terra, onde o Tottenham o foi buscar em 2015 e a sua história futebolística se aproximou do burburinho mediático. Em outubro desse ano, com 19, já se estava a estrear pela seleção de Inglaterra, sendo convocado para o Europeu de 2016 e o Mundial de 2018.

Será consensual afirmar que a carreira futebolística de Dele Alli estagnou desde a ida à final da Liga dos Campeões, em 2019. Como tantíssimas vezes em que tanto se fala sem se saber o que está por trás da pessoa tema do falatório, a vida pessoal do inglês há muito que lhe afeta o futebolista profissional que é. Agora já se sabem os porquês.